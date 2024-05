Coco Rocha, Burak Özdemir et Lena Situations récompensés à la cérémonie des WIBA Awards 2024





La sixième édition annuelle des WIBA Awards pour les personnalités des médias sociaux avec pour mission de changer le monde a eu lieu le 24 mai 2024 à l'emblématique Hôtel Martinez lors du Festival de Cannes. L'événement a rassemblé des centaines de créateurs de contenu mondiaux de premier plan à l'origine des moments les plus viraux de l'année. La soirée comprenait un cocktail, un dîner de gala et la cérémonie de remise des prix avec une performance spéciale de Sonique.

L'événement a récompensé des célébrités internationales et des personnalités hors du commun telles que Coco Rocha, Lena Mahfouf (Situations), Alexandre Maras, Hyram, Sasha Ray et d'autres. Le Grand Prix WIBA 2024 a été attribué à Burak Özdemir, chef et restaurateur turc avec plus de 129 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Les WIBA Awards ont été supervisés par la World Influencers Association (WIBA) basée à Monaco. Il s'agit du premier et du seul prix international récompensant le travail de personnalités des médias sociaux dans de multiples catégories.

Les lauréats des WIBA Awards sont les principaux influenceurs à l'échelle mondiale, à l'instar de Maye Musk, Richard Orlinski, Khaby Lame, Nusret Gökçe, Nikkie Tutorials, Gianluca Vacchi, Foodgod, Kat Graham, Kelly Rutherford, Ellen Von Unwerth et d'autres.

L'événement WIBA Awards a mis en relief les causes sociales les plus suivies, renforcé la voix de divers influenceurs, encouragé la collaboration et favorisé le sentiment d'appartenance à une communauté mondiale. La portée instantanée type de la salle de gala des WIBA Awards a dépassé les 200 millions d'impressions.

Lauréats WIBA 2024

Burak Özdemir : Grand Prix

Coco Rocha : Fashion Model Business Icon & Women Empowerment Advocate

Lena Situations : Motivation & Encouragement Lifestyle Influencer

Alexandre Maras : Most Influential Journalist in Social Media 2024

Hyram : Best Influential Skincare Expert

Mohamed Cheikh : French Contest Winners

Reem Khabbazeh : Most Influential Social Personality of Middle East

Lee Levi : Influential Actress in Social Media

Maxim Ivanchuk : Best Aesthetic Medicine Influencer

Esteriore Brothers : Best Entertainment Influencers

Max Mariola : Best Food Influencer

Sasha Ray : Fashion Lifestyle Influencer

Jeff Hamilton : Influential Celebrity Fashion Artist

Pietro Checchi : New Name of Italian Tiktok

Marcello D'Onofrio : Empowerment Celebrities Management Leader

Nadine Mirada : European Model Influencer

Daniel Asante : Social Media Model Influencer

Alex & Tom : Best Education Influencers

Elena Hazinah : Best Beauty Influencer

Angelina Usanova : Social Activity & Philanthropy Influencer

Francine Ehlke : Best Latin America Influencer

Youmna Khoury : Influential Beauty Business Leader

Urvashi Rautela : Influential Indian Star

PHOTOS : https://www.picdrop.com/gettyimagesit/6VAkztDsX3

26 mai 2024 à 02:50

