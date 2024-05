K1 Speed étend sa présence en France avec un emplacement passionnant au Mans





LE MANS, France, 26 mai 2024 /PRNewswire/ -- K1 Speed, le plus grand opérateur de kart intérieur au monde, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son troisième site de karting intérieur en France - K1 Speed Le Mans !

Dans le cadre de l'expansion mondiale de K1 Speed, qui a récemment inclus son premier site britannique à Londres, le centre Le Mans étend la présence de l'entreprise en France en rejoignant ses deux sites existants à Lyon et à Caen. Un quatrième site à Paris progresse également rapidement et devrait ouvrir ses portes cet automne.

Ce nouveau centre de karting à la pointe de la technologie est situé tout près du Tertre Rouge du célèbre Circuit de la Sarthe, où a lieu la légendaire course de voitures de sport 24 heures sur 24, et sera une destination populaire pour les nombreux fans qui affluent dans la région, tant pendant les week-ends de course que pendant les autres week-ends de course.

Les invités de la K1 Speed Le Mans ont droit à tout ce qui a fait de l'entreprise la meilleure et la plus grande du secteur. Cela comprend les karts entièrement électriques de K1 Speed qui sont capables d'atteindre des vitesses allant jusqu'à environ 65 kilomètres à l'heure, ce qui en fait le kart de location d'intérieur le plus rapide disponible aujourd'hui. Les karts sont courus sur un parcours conçu par des professionnels avec des changements d'élévation qui mettent à l'épreuve à la fois les novices et les coureurs expérimentés.

K1 Speed Le Mans comprend également un Paddock Lounge qui sert de la nourriture et des boissons, une salle d'arcade et des salles d'événements privées pour les événements d'entreprise, le renforcement de l'esprit d'équipe, les fêtes de fin d'année, les fêtes d'anniversaire et d'autres occasions.

« Nous sommes honorés d'ouvrir un centre de karting dans la ville historique de Le Mans, » a déclaré David Danglard, PDG/fondateur de K1 Speed. « C'est un rêve devenu réalité que d'être la seule entreprise de karting électrique avec des sites proches de trois des circuits de sport automobile les plus emblématiques au monde : Indianapolis Motor Speedway, Daytona International Speedway et maintenant, Circuit de la Sarthe. »

K1 Speed Le Mans est ouvert sept jours sur sept au 26-27 Av. du Panorama, 72100 Le Mans. Pour plus d'informations, consultez www.k1speed.fr/le-mans.html .

À PROPOS DE K1 SPEED

Fondé en 2003, K1 Speed est le plus grand opérateur de course de karts électriques en intérieur au monde, avec 92 sites dans le monde. K1 Speed est un concept de divertissement haut de gamme unique pour les consommateurs occasionnels, les amateurs de course et les événements d'entreprise ou de groupe. En 2018, K1 Speed a fait ses débuts en France à Lyon, suivi du site de Caen en 2022.

