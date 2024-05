À l'occasion du début officiel du dixième Forum mondial de l'eau, le président du Conseil mondial de l'eau invite tout le monde à devenir des guerriers de l'eau





BALI, Indonésie, 25 mai 2024 /CNW/ - Ce lundi 20 mai 2024, le président indonésien Joko Widodo a officiellement lancé le 10e Forum mondial de l'eau au Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Dans son discours, M. Jokowi a présenté le système d'irrigation balinais (Subak), qui a été déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 2012.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Loïc Fauchon, président du Conseil mondial de l'eau, a exprimé sa gratitude à l'Indonésie pour avoir accueilli le Forum mondial de l'eau à Bali, soulignant que l'Indonésie est la capitale mondiale de l'eau.

Il a également insisté sur le besoin urgent de gestion durable de l'eau, d'innovation technologique et de coopération mondiale. M. Fauchon a demandé que des mesures soient prises pour assurer la sécurité de l'eau, promouvoir les droits associés à l'eau et faire participer les jeunes générations aux efforts de préservation de l'eau et de paix.

À la suite de la cérémonie d'ouverture, le président Jokowi a présidé la réunion de haut niveau, où il a déclaré que tous les pays devraient utiliser l'événement comme un élan pour redynamiser l'action réelle et l'engagement collectif pour relever les défis touchant l'eau en partageant les connaissances, promouvoir des solutions novatrices et mettre en oeuvre une gestion intégrée des ressources en eau.

Le même jour, les sessions politiques ont commencé par la réunion parlementaire qui a été officiellement lancée par la présidente de la Chambre des représentants indonésienne, Puan Maharani. Cette dernière a déclaré que le parlement appuiera le programme visant à assurer la sécurité de l'eau par la diplomatie.

À cette occasion, le Bali Youth Plan a organisé une série d'événements parallèles, dont les séances du World Youth Parliament for Water et la séance des jeunes délégué du Conseil mondial de l'eau.

Le salon et l'exposition du Forum ont également été lancés, avec un total de 160 participants de 17 pays.

La journée s'est terminée par une visite des dirigeants au parc forestier Ngurah Rai, où le président Jokowi a souligné la responsabilité collective de conserver et de protéger l'écosystème des mangroves.

Le ministre des Travaux publics et du Logement, Basuki Hadimuljono, les 10 chefs d'État d'Indonésie, du Timor-Leste, des Fidji, du Tadjikistan, du Sri Lanka, de la Hongrie et du Maroc, ainsi que les vice-premiers ministres de la Malaisie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la Slovaquie et trois envoyés spéciaux des présidents des Pays-Bas, de la France et des Émirats arabes unis sont présents et participent aux différents événements.

