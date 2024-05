Négociation 2023 - La FPPE et le Conseil du Trésor s'entendent sur des textes finaux





MONTRÉAL, le 25 mai 2024 /CNW/ - La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a conclu hier une entente avec le Conseil du Trésor sur les textes finaux du nouveau contrat de travail 2023-2028 pour les professionnels?les de centres de services scolaires francophones et commissions scolaires anglophones qu'elle représente.

Les parties souhaitent une signature officielle de la convention collective d'ici les deux prochaines semaines.

Cette entente met fin à des négociations qui auront duré plus d'un an.

« Les avancées obtenues lors de cette négociation, notamment les bonifications salariales, ont été rendues possibles par la mobilisation historique des professionnels?les en solidarité avec le Front commun, partout au Québec », fait savoir Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ.

Versements à venir

Rappelons que l'entente intersectorielle négociée par la CSQ et le Front commun permett à tous?tes les professionnels?les du Québec de bénéficier d'augmentations salariales de 17,4 % sur 5 ans.

Les professionnels?les peuvent s'attendre au versement de l'ajustement de leur échelle salariale dans les 45 jours suivant la signature.

S'ajoutera, dans les 60 jours suivant la signature, le versement des augmentations salariales rétroactives au 1er avril 2023.

Les professionnels?les qui ne sont plus à l'emploi disposent de 120 jours pour faire la demande des augmentations salariales rétroactives à l'employeur, qui lui devra effectuer le paiement dans les 60 jours suivant la demande.

Gains de la FPPE-CSQ

Les nouvelles conventions collectives viennent bonifier, en plus du salaire, les conditions de travail du personnel professionnel de l'éducation. Elles comprennent notamment des gains sur : les vacances, les assurances, le télétravail, l'aménagement du temps de travail, le paiement du temps supplémentaire, des avantages pour les surnuméraires, le remboursement d'une partie des cotisations aux ordres professionnels, l'élargissement et la majoration de traitement de 2,5 % pour la scolarité de maîtrise de plusieurs membres, des primes pour la supervision de stagiaires, le mentorat, pour les psychoéducateur?rices, et une majoration de traitement ajoutée à une prime pour les psychologues.

Les professionnels?les peuvent prendre connaissance des changements apportés à la convention collective en consultant la Passerelle Négo au https://www.fppe.ca/wp-content/uploads/2024/02/LaPasserelleNego_FR_Fev2024.pdf .

Les négociations du Nord s'éternisent

La FPPE-CSQ saisit la présente occasion pour déplorer que les négociations pour les professionnels?les du Nord du Québec s'éternisent également par manque de volonté gouvernementale.

« Les besoins, dans les communautés et dans les écoles cries et inuites, sont criants. Dans cette optique, les délais déraisonnables entourant les négociations du Nord doivent être dénoncés puisque ce sont les élèves et le personnel qui en font les frais », a conclu Jacques Landry.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 12 500 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, Crie et Kativik. Elle compte, parmi ses membres, différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif (ingénieur?es, analystes, agent?es de développement, etc.) pédagogique (conseiller?ères pédagogiques, bibliothécaires, etc.) et dans les services directs aux élèves (psychologues, psychoéducateur?rices, orthophonistes, conseiller?ères d'orientation, orthopédagogues, etc.).

25 mai 2024 à 11:27

