Rehaussement du niveau de service du Groupe d'Intervention du SPAL

LONGUEUIL, QC, le 25 mai 2024 /CNW/ - Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) est fier d'annoncer le rehaussement du niveau de service de son Groupe d'Intervention (G.I.), qui passera au niveau 4 à compter du 25 mai 2024.

Cette décision, confirmée par le ministère de la Sécurité publique du Québec, marque une avancée majeure dans l'amélioration de ses capacités d'intervention en situations critiques. Ce rehaussement de service, en plus d'améliorer la sécurité des citoyens de l'agglomération de Longueuil, se traduira par plusieurs changements notables.

Nouvelle appellation

Le Groupe d'Intervention (G.I.) sera désormais connu sous le nom de Groupe Tactique d'Intervention (G.T.I.), reflétant encore mieux son rôle et ses capacités accrues.

Interventions impliquant coup de feu

Le G.T.I. sera habilité à exécuter des interventions complexes et dangereuses, notamment celles impliquant des personnes barricadées et armées, dans un contexte où un coup de feu aurait été tiré.

Interventions à risque élevé

Conformément au Guide d'évaluation du risque associé aux interventions dynamiques, le G.T.I. sera en mesure de gérer des situations à risque élevé, permettant ainsi une réponse encore plus efficace afin d'assurer la sécurité des citoyens.

Le Directeur du SPAL, Patrick Bélanger, se réjouit de la décision du ministère de la Sécurité publique du Québec d'aller de l'avant avec cette demande conjointe formulée en février 2023 par son service de police et celui de la Ville de Laval. « En plus de nous donner davantage de capacité et d'autonomie, cette reconnaissance permettra également une plus grande uniformité à l'égard des interventions dynamiques dans la grande région de Montréal, avec nos collègues de la Sûreté du Québec et du Service de police de la ville de Montréal. Ce rehaussement du G.T.I. nous permettra également de renforcer le sentiment de sécurité de la communauté de l'agglomération de Longueuil en fournissant à ses policiers des ressources spécialisées capables de gérer des incidents critiques avec un haut degré de professionnalisme et d'efficacité. »

« La sécurité est une priorité absolue de notre administration et l'annonce d'aujourd'hui permettra de renforcer le sentiment de sécurité des citoyennes et des citoyens et de rehausser concrètement le niveau de service. Je remercie le ministre de la Sécurité publique et son équipe pour leur collaboration dans ce dossier », a commenté la mairesse de Longueuil et présidente du comité exécutif d'agglomération, Catherine Fournier.

« Nos forces policières sont présentes partout sur le terrain pour protéger la population et réprimer le crime. Pour soutenir l'ensemble de ceux-ci, le G.T.I. (groupe d'intervention tactique) est une escouade policière spécialisée qui intervient dans des circonstances beaucoup plus complexes et avec un coefficient de difficulté souvent élevée. Ces policiers pourront assurer des interventions rapides et sécuritaires lorsque les situations l'exigent. En tant que ministre de la Sécurité publique, il est de mon devoir de permettre aux corps de police de répondre à leurs enjeux propres à leur territoire. Je souhaite le meilleur des succès au nouveau G.T.I. de la Ville de Longueuil, ainsi qu'à tout son personnel. Soyez efficaces, soyez prudents », a affirmé le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel.

Créé en 2005, le Groupe d'Intervention du SPAL a déjà effectué plus de 1700 interventions dynamiques. La formation rigoureuse, le professionnalisme, et l'expertise du G.I. ont été des éléments déterminants dans l'octroi de ce rehaussement de service, lui octroyant désormais le titre de G.T.I.

