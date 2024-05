La Ville de Laval obtient de nouveaux pouvoirs en matière de sécurité pour son corps de police





LAVAL, QC, le 25 mai 2024 /CNW/ - La Ville de Laval est fière d'annoncer que le groupe d'intervention (GI) du Service de police de Laval (SPL) deviendra un groupe tactique d'intervention (GTI) dès le 25 mai prochain. Ce rehaussement et l'octroi des responsabilités additionnelles subséquentes par le ministère de la Sécurité publique du Québec représentent une avancée importante pour la Ville et le SPL dans le maintien de la sécurité des citoyens et des citoyennes sur le territoire lavallois. Cette mesure fait suite à une démarche menée conjointement par le SPL et le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL).

Puisque Laval comptera 500 000 habitants d'ici quelques années, le passage au GTI est l'un des moyens qui contribueront à répondre aux besoins accrus d'une telle population. À titre d'exemple, le SPL pourra désormais prendre en charge des interventions à risques élevés et celles impliquant une personne barricadée et armée qui aurait fait feu. D'ailleurs, le service de police lavallois compte déjà dans ses rangs le personnel formé lui permettant de mener à bien de telles opérations.

« Nos forces policières sont présentes partout sur le terrain pour protéger la population et réprimer le crime. Pour soutenir l'ensemble de ceux-ci, le GTI est une escouade policière spécialisée qui intervient dans des circonstances beaucoup plus complexes et avec un coefficient de difficulté souvent élevée. Ces policiers pourront assurer des interventions rapides et sécuritaires lorsque les situations l'exigent. En tant que ministre de la Sécurité publique, il est de mon devoir de permettre aux corps de police de répondre aux enjeux propres à leur territoire. Je souhaite le meilleur des succès au nouveau GTI de la Ville de Laval, ainsi qu'à tout son personnel. Soyez efficaces, soyez prudents. »

-- François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le sujet de la sécurité est une grande priorité pour moi. Je me réjouis de voir les responsabilités du Service de police de Laval être élargies dans le cadre de ce passage des plus attendus au groupe tactique d'intervention. Nous sommes chanceux de compter sur une organisation policière engagée et dévouée qui est en mesure d'assumer un large éventail de responsabilités afin d'assurer la sécurité de la population lavalloise au quotidien. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

« Afin d'accomplir notre mission dans le meilleur intérêt des citoyennes et des citoyens lavallois, nous apportons continuellement des améliorations à notre offre de service. Ce rehaussement est donc un pas dans la bonne direction pour continuer d'évoluer et nous préparer à la future réalité qui définira Laval au cours des prochaines années. Il nous permettra également de poursuivre le développement de l'expertise de nos membres du GTI, qui mènent des interventions dans des conditions risquées, et il contribuera à une plus grande uniformité à l'égard des interventions dynamiques que nous menons avec les autres services policiers dans la grande région de Montréal. »

-- Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval

