/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Trudeau, Miller ne reculez pas ! Défendez un programme de régularisation digne de ce nom ! Point de presse et rassemblement/

MONTRÉAL, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le 17 mai, le Premier ministre Trudeau et le Ministre Miller ont réaffirmé leur volonté de créer un programme de régularisation des personnes sans statut migratoire, et un programme sera ainsi présenté au conseil des ministres avant la fin de la session parlementaire. Quelques jours avant l'ajournement du Parlement, les organisations, engagées dans la Campagne québécoise pour la régularisation des personnes sans statut migratoire, rappellent que le gouvernement du Canada doit adopter, sans plus de délai, un programme de régularisation complet et inclusif et le mettre en place le plus rapidement possible.

Les porte-parole de la Campagne convient des médias à un point de presse, qui sera suivi d'un rassemblement des personnes migrantes sans statut ou avec un statut précaire et leurs alliés.

Quand : samedi 25 mai à 11 h

Où : devant le bureau de circonscription du Premier ministre Justin Trudeau (1100 Crémazie Est)

(1100 Crémazie Est) Porte-parole Imene, comité des femmes du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI) Balwinder Singh , Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI) Katia Lelièvre, vice-présidente, Confédération des syndicats nationaux (CSN) Marc-Édouard Joubert, président, Conseil régional FTQ Montréal métropolitain Harrold Babon , organisateur communautaire, Clinique pour la justice migrante Sylvie St-Amand , présidente, Fédération des femmes du Québec (FFQ) Marisa Berry Méndez, responsable des campagnes, Amnistie internationale Canada francophone

Infos sur le rassemblement : https://www.facebook.com/events/422225033900812/

À propos

La Campagne québécoise pour la régularisation des personnes sans statut migratoire a été lancée en octobre 2022 (https://www.facebook.com/regulariser.qc/) et réunit actuellement une quarantaine d'organisations communautaires, syndicales et de défense de droit, dont :

Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent Action Réfugiés Montréal Amnistie internationale Canada francophone Association pour les droits des travailleuses.rs de main et de ferme (DTMF) Au bas de l'échelle Centrale des syndicats démocratiques (CSD) Centrale des syndicats du Québec (CSQ) Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de l'Est du Bas-Saint-Laurent Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI) Centre femmes de la Mitis Centre femmes de Rimouski Centre international de solidarité ouvrière (CISO) CLEF Mitis-Neigette Clinique pour la justice migrante (CJM) Collectif bienvenue Collectif pour un Québec sans pauvreté Comité d'action de Parc-Extension Comité d'Action des personnes sans statut (CAPSS) Comité logement Bas-Saint-Laurent (CLBSL) Confédération des syndicats nationaux (CSN) Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CCGIM-CSN) Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides (CCSNL) Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie (CCSNE-CSN) Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (CRFTQMM) Fédération des femmes du Québec Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) Foyer du Monde Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) Illusion Emploi de l'Estrie La Débrouille Le Québec c'est nous aussi (LQCNA) Ligue des droits et libertés (LDL) Médecins du Monde Canada Migrante Québec Mission communautaire de Montréal PINAY (Organisation des femmes philippines du Québec) Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC) Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ) Solidarité populaire Estrie Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM)

