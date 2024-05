Halo Technologies Dentaires présente son Miroir Numérique à la conférence annuelle JDIQ à Montréal





MONTRÉAL, 24 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Halo Technologies Dentaires, le développeur derrière le très attendu Miroir Numérique, apportera le Halo Miroir Numérique aux Journées dentaires internationales du Québec (JDIQ), un événement organisé annuellement par l'Ordre des dentistes du Québec, les 27 et 28 mai 2024. Halo, qui présentera son Miroir Numérique entièrement conçu et fabriqué au Québec, introduira cette nouvelle technologie à la communauté locale et ouvrira du même coup sa liste d'attente. Cette liste est le premier pas menant à l'obtention du Halo Miroir Numérique, alors que les premières livraisons prévues sont en début d'année 2025.



Les Journées dentaires internationales du Québec est la plus grande convention dentaire bilingue (anglais/français) en Amérique du Nord. Depuis plus de cinq décennies, les JDIQ apportent les technologies de pointe et les meilleures pratiques à la communauté dentaire qui façonnent l'avenir de la dentisterie. C'est aussi une opportunité de partager l'excellence en matière de connaissances, de formation continue et de réseautage. Les JDIQ réunissent des participants de près et de loin passionnés par la santé bucco-dentaire.

Lors des JDIQ, Halo Dental Technologies mettra entre les mains des professionnels dentaire le Miroir Numérique lors de la conférence, leur offrant ainsi l'occasion de découvrir l'appareil de première main, de voir ses fonctionnalités, ses capacités, ses caractéristiques de conception et ses cas d'utilisation en action.

Les JDIQ représentent un double enjeu pour Halo : non seulement elles permettent à l'entreprise d'introduire l'une des plus grandes innovations en matière de soins dentaires depuis des décennies, mais elles marquent aussi un retour aux sources. Alors que le Miroir Numérique a déjà été présenté largement aux États-Unis, recevant des éloges pour sa réponse à un besoin évident en dentisterie moderne et pour sa capacité à optimiser les soins et l'éducation des patients sur chaise.

Le Miroir Numérique Halo inaugure une nouvelle ère dans les instruments dentaires, redéfinissant la communication avec les patients et améliorant la prestation des soins bucco-dentaires. Conçu pour une interaction innovante avec les patients, le Miroir Numérique s'intègre parfaitement dans la pratique au point de soins, aidant à améliorer la compréhension des soins proposés aux patients lors des visites en cliniques dentaires.

Soutenu et inspiré par des dentistes locaux, dont le Dr Claude Chamoun, DMD, fondateur principal de Halo et inventeur du Miroir Numérique Halo et le Dr Yvan Poitras, DMD, un dentiste spécialisé en implantologie de renommée mondiale et fondateur de l'institut Canadien d'implantologie. Halo a vu le jour dans le sous-sol d'un cabinet dentaire de la région Montréal.

"Les JDIQ sont un événement unique pour nous chez Halo, car c'est la seule conférence de ce type au Canada, dans notre ville natale, où le Miroir Numérique a été conçu et réalisé, et cela sert de lancement local pour l'entreprise après une année chargée dévoilement de l'appareil aux dentistes internationaux", a déclaré Peter Khoury, PDG de Halo Technologies Dentaires "Nous voulions nous assurer que les dentistes étaient ouverts à notre idée d'évolution du miroir dentaire et nous avons été enchantés par le soutien positif partout où nous sommes allés et sommes donc ravis de rentrer chez nous et de présenter le Miroir Numérique aux dentistes de Montréal et du Québec."

Le nouveau Halo Miroir Numérique améliore la communication avec les patients et permet une plus grande efficacité au point de soins. Le nouvel appareil améliore également les soins aux patients tout en réduisant les interruptions de flux et potentiellement les coûts. Lors de la conférence, les participants pourront découvrir le Miroir Numérique, qui, une fois utilisé, aidera à orienter leur pratique vers une entreprise plus efficace et centrée sur le patient.

Avantages du Miroir Numérique Halo

Spécifiquement, le Miroir Numérique Halo offre :

Améliorer la compréhension des patients : Permet une communication visuelle avec les patients, sans interruptions de travail, permettant l'introduction du concept de Co-Diagnostic avec le patient, assurant une compréhension accrue et un sentiment de contrôle auparavant inexistant chez celui-ci.

Capture d'images au bout des doigts : Documentation sans interruption à l'aide de commandes vocales, permettant la prise de photo et l'annotation de celle-ci.

Centralisation des outils de travail : Le Miroir Numérique remplace plusieurs outils utilisés au quotidien par un seul qui se trouve déjà entre les mains du professionnel dentaire, permettant un flux de travail plus naturel.



Le miroir est également doté d'un éclairage LED diffus intégré et d'une caméra grand angle pour une visibilité améliorée et sans buée, facilitant les examens détaillés. Il est également fabriqué en titane de grade médical pour une robustesse sans compromis sur le poids et la dimension, qui sont tous deux similaires à celles d'un miroir traditionnel. Il est également stérilisable à l'autoclave.

Le Miroir Numérique Halo est conçu pour s'intégrer à chaque étape du parcours clinique du patient, de l'éducation à l'examen.

Pour voir, toucher et découvrir le Miroir Numérique Halo aux JDIQ, visitez le kiosque #1905.

Pour plus d'informations sur le miroir et pour rejoindre la liste d'attente, visitez halodental.com/fr.

À propos de Halo Technologies Dentaires

Halo Technologies Dentaires est un développeur pionnier de solutions innovantes pour l'industrie dentaire. Avec la mission de révolutionner les soins aux patients et d'optimiser les flux de travail dentaires, Halo Technologies Dentaires utilise technologies de pointe et expertises de l'industrie pour offrir des produits et services inégalés.

Contact Média

David El-Khoury

[email protected]

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/19796f05-cf8b-40d1-9831-014ee06d1bee/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/301d39e6-7406-4487-8e36-5b12c38d8743/fr

24 mai 2024 à 19:40

