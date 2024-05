AVIS AUX MÉDIAS - Négociations dans le secteur public - Les professionnelles en soins présentent à St-Hyacinthe pour le Conseil général de la CAQ

Les professionnelles en soins membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ seront présentes au Conseil général de la CAQ. Elles souhaitent se faire voir et entendre et ainsi, rappeler aux député-e-s caquistes qu'elles n'ont...

Les Canadiennes et les Canadiens devraient avoir accès à des médicaments de qualité, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur capacité à payer. Les gens ne devraient pas avoir à choisir entre payer leurs médicaments et mettre de la...