La société de placement immobilier Propriétés de Choix finalise son émission de 500 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties de série U

La société civile de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix », ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé son émission précédemment annoncée, consistant en un placement privé offert dans certaines provinces du Canada (le « Placement »), d'un montant en capital global de 500 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties de série U de la Fiducie, portant intérêt au taux de 5,030% par an et venant à échéance le 28 février 2031 (les « Débentures »).

La Fiducie a l'intention d'utiliser le produit net du Placement, ainsi que d'autres fonds disponibles, pour rembourser à l'échéance ses débentures en circulation d'un montant en capital global de 550 millions de dollars non garanties, de premier rang, de série K, au taux de 3,556% et venant à échéance le 9 septembre 2024.

Morningstar DBRS a attribué aux Débentures la notation de crédit « BBB » (élevée) avec une tendance « stable », et S&P Global Ratings a attribué aux Débentures une notation de crédit « BBB ». Les Débentures ont égalité de rang avec tous les autres titres de créance non garantis de la Fiducie qui n'ont pas été subordonnés.

Les Débentures ont été vendues pour compte par un consortium de placeurs codirigé par RBC Capital Markets, la Banque Scotia, TD Securities, BMO Capital Markets et CIBC Capital Markets. Les Débentures offertes n'ont pas été enregistrées conformément au Securities Act de 1933 des États-Unis dans sa version modifiée et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une exemption applicable aux exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et les Débentures ne doivent en aucun cas être vendues dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Propriétés de Choix est une importante fiducie de placement immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de grande qualité.

Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement envers la durabilité sociale, économique et environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse suivante https://www.choicereit.ca/fr/ et sur le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse suivante www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix concernant des événements futurs, notamment l'utilisation prévue du produit du Placement. Les déclarations prospectives sont fondées sur diverses hypothèses et sont soumises à divers risques et incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle de Propriétés de Choix et pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs abordés dans le rapport annuel 2023 et dans la notice annuelle actuelle de Propriétés de Choix. Propriétés de Choix ne s'engage aucunement à mettre à jour ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre circonstance, sauf si la loi applicable l'exige expressément. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites en date des présentes et sous réserve de ces mises en garde.

