KPMG au Canada nomme Benjie Thomas chef de la direction





MONTRÉAL, le 24 mai 2024 /CNW/ - KPMG au Canada a le plaisir d'annoncer que Benjie Thomas a été choisi pour devenir son prochain chef de la direction à compter du 1er octobre 2024. M. Thomas succède à Elio Luongo, dont les deux mandats consécutifs se terminent le 30 septembre 2024.

M. Thomas est membre du comité de direction de KPMG et associé directeur des Services-conseils du cabinet depuis 2016. Il est également leader national du groupe Placements privés et caisses de retraite, poste qu'il occupe depuis 2006.

« Je suis honoré d'être le prochain chef de la direction de KPMG au Canada, un cabinet qui compte plus de 150 ans d'histoire au pays, qui m'a accueilli comme étudiant il y a plus de deux décennies et qui m'a offert les différentes expériences qui m'ont préparé à ce rôle d'un rare privilège et d'une grande responsabilité, affirme M. Thomas. Comme beaucoup de Canadiens, je suis l'enfant de fiers immigrants qui m'ont inculqué les valeurs de l'éducation, de l'éthique du travail, de la résilience, de l'entrepreneuriat, de la solidarité et, surtout, de la famille et de la foi. Ce sont ces valeurs qui guideront mon leadership. »

« L'économie canadienne subit des bouleversements sans précédent. Les organisations doivent composer avec un nombre croissant de risques et de défis, alors que les technologies émergentes leur présentent des occasions prometteuses. En tant que chef de la direction, ma priorité sera d'aider les entreprises canadiennes à tirer leur épingle du jeu, tout en continuant de placer nos clients au coeur de tout ce que nous faisons. »

M. Thomas, âgé de 49 ans, compte plus de deux décennies d'expérience dans le domaine des services professionnels et ses conseils stratégiques sont très recherchés par les sociétés de capital-investissement et les caisses de retraite canadiennes. Il a d'ailleurs aidé des clients dans le cadre de certaines des transactions les plus importantes du Canada.

M. Thomas s'est joint à KPMG en 1998 après avoir obtenu son diplôme en comptabilité de l'Université de Waterloo. Il a commencé sa carrière à London, en Ontario, au sein du groupe KPMG Entreprise, Audit, avant de passer aux Services-conseils à Toronto.

En 2019, M. Thomas a été nommé Fellow des Comptables professionnels agréés (FCPA), la plus haute distinction pouvant être accordée à un CPA. L'an dernier, il a été réélu par des pairs de l'industrie à titre de membre du conseil d'administration de CPA Ontario.

« En côtoyant Benjie au sein du comité de direction du cabinet ces huit dernières années, j'ai pu constater à quel point il est loyal envers ses clients, ses collègues et les communautés où il fait du bénévolat, affirme M. Luongo. C'est un leader respecté qui privilégie une approche collaborative et un engagement indéfectible envers la qualité et l'innovation. C'est le bon leader pour mener le cabinet vers son prochain chapitre. »

Sous la direction de M. Luongo, KPMG au Canada a prospéré, gagné la confiance de ses clients dans tout le pays et fait passer son effectif à plus de 10?000 employés et plus de 1 000 associés.

Pour aider ses clients, KPMG a investi massivement dans la technologie, notamment dans la construction d'une plateforme exclusive d'IA générative destinée à ses professionnels et dans le perfectionnement de l'ensemble de son personnel sur les technologies émergentes.

M. Luongo a également fait de l'inclusion, de la diversité et de l'équité un haut fait de son passage. En 2022, le cabinet a annoncé son Plan d'action pour la vérité et la réconciliation, et en janvier 2024, il a dévoilé son Plan d'action pour l'inclusion des personnes ayant une limitation. Le cabinet a également remporté de nombreuses distinctions comme employeur. Il s'est notamment taillé une place au palmarès 2024 des Meilleurs lieux de travailMC avec les équipes de direction les plus fiables établi par Great Place to Work®.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société à responsabilité limitée, appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales -- Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux --, KPMG compte plus de 10?000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait?régulièrement?partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez le site kpmg.com/ca/fr.

Renseignements:

Kevin Dove

Directeur, Service national des communications,

KPMG au Canada

(416) 777-8026

[email protected]

SOURCE KPMG LLP

24 mai 2024 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :