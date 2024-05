Le milieu de l'éducation se mobilise pour lutter contre la violence et l'intimidation dans les écoles du Québec





QUÉBEC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a tenu aujourd'hui une journée de mobilisation pour la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles. Rassemblant plus de 300 personnes représentant le réseau scolaire, cette journée avait notamment pour but de permettre de discuter des meilleures pratiques mises en place sur le terrain, dans la continuité du Plan de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles annoncé l'automne dernier. L'école doit, certes, jouer son rôle pour prévenir la violence chez les jeunes, mais s'il y a une chose que nous devons retenir, c'est que cette question doit mobiliser toute notre société.

Les participants ont pu témoigner de leurs expériences, partager leurs idées, mais aussi entendre ce qui se fait ailleurs en gardant un objectif en tête : devenir tous meilleurs dans la lutte contre la violence et l'intimidation.

En plus des échanges, les participants ont noté l'ensemble de leurs idées et pourront continuer à les transmettre par courriel. Le Ministère procédera dans les prochaines semaines à la compilation et à l'analyse des bonnes pratiques. Les conclusions de la journée pourront être partagées par la suite avec le réseau.

Mesures déployées à l'automne

Concrètement, cette journée de mobilisation permettra de préparer la prochaine rentrée scolaire ainsi que de renforcer et de bonifier les mesures annoncées l'automne dernier. Un modèle de plan de lutte contre la violence et l'intimidation sera déployé dans l'ensemble des écoles du Québec. Il s'agira d'un modèle unique que les écoles pourront ajuster selon leur propre réalité. Par ailleurs, des formations pour les élèves ainsi que pour l'ensemble des enseignants seront offertes dès l'automne prochain.

Afin de connaître le portrait réel de la situation dans toutes les écoles, le Ministère accompagnera le réseau scolaire pour colliger plus précisément tous les actes de violence et d'intimidation commis au sein des écoles. Comme s'y est engagé le ministre Drainville, le but est de mieux documenter les événements et d'agir en conséquence.

Mobilisation simultanée dans toutes les écoles du Québec

Cette journée de mobilisation n'est pas la fin, mais plutôt la continuité des mesures annoncées en octobre dernier. En partenariat avec la Fédération des centres de services scolaires du Québec, une semaine de prévention de la violence et de l'intimidation sera également mise sur pied à la fin du mois de mars 2025. Au cours de cette semaine, différentes activités seront proposées aux écoles. De plus, il y aura un moment précis pendant la semaine où tous les élèves et l'ensemble du personnel scolaire parleront de la lutte contre la violence et l'intimidation. L'objectif est de créer une mobilisation simultanée dans toutes les écoles du Québec.

Citations :

« Chaque événement de violence, peu importe la forme, en est un de trop. La violence et l'intimidation dans nos écoles, il faut que ça cesse et l'on doit tout mettre en oeuvre pour les prévenir et intervenir adéquatement. Je suis content d'avoir pris le pouls du terrain par rapport aux meilleures pratiques et de voir la mobilisation du réseau et des partenaires autour d'un même objectif. On peut apprendre de ce qui se passe ailleurs et l'on a surtout la responsabilité d'être encore meilleur. Il ne faut pas s'arrêter à une seule journée. On va continuer d'améliorer les outils que l'on a en prévision de la prochaine rentrée scolaire. Je crois fermement que, tous ensemble, nous pourrons assurer la sécurité de nos jeunes et du personnel. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Je dis toujours que ça prend tout un village pour soutenir un enfant et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On est ici, on discute, ensemble, avec un objectif commun. Celui de se donner les moyens de nos ambitions et de mettre en oeuvre un plan d'envergure pour contrer efficacement la violence et l'intimidation dans nos écoles. La prévention de l'intimidation, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

Faits saillants :

Cette journée s'inscrit dans le cadre du Plan de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles 2023-2028, dont les investissements actuels se chiffrent à 30 millions de dollars sur cinq ans et qui se décline en quatre axes : documenter, former, sensibiliser et soutenir tant les élèves que le personnel scolaire.

