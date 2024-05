Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de près de 120 000 $ au Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue





QUÉBEC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'une aide financière de 120 000 $ est accordée au Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue qui se déroule jusqu'au 26 mai.

Le Salon est un grand événement du milieu littéraire où plus de 100 maisons d'édition sont présentées. Sur le thème « Quand les mots se font entendre », il rassemble des autrices ainsi que des auteurs d'ici et d'ailleurs et met en valeur la littérature jeunesse. L'édition 2024 se déroule dans la ville de La Sarre.

Citations

« Le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue est une invitation à rencontrer des autrices et des auteurs de talent de la région, mais aussi d'ailleurs. Il était important pour notre gouvernement de contribuer à pérenniser ce bel événement. Je tiens à remercier toutes les personnes du milieu littéraire prenant part à l'activité, ainsi que l'équipe organisatrice et les bénévoles. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue est réellement un événement à ne pas manquer pour tous les résidents et résidentes de la région. Je salue les efforts déployés par l'organisation pour rendre le Salon nomade, ce qui lui amène un vent de fraîcheur chaque année. Pour cette édition, c'est dans la ville de La Sarre que nous pourrons profiter d'une fin de semaine haute en couleur et en lecture. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue est un évènement incontournable de notre région. C'est une occasion privilégiée pour rencontrer des auteurs et des autrices de notre région et du Québec. Je suis fière du soutien de notre gouvernement dans ce bel évènement. Au fil des années, la formule nomade a fait ses preuves et je suis persuadée que cette 48e édition qui se tient à La Sarre sera couronnée de succès. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Le festival du livre en Abitibi-Témiscamingue est un actif culturel régional incontournable à ne pas manquer ! »

Pierre Dufour, député de l'Abitibi-Est

Le Salon du livre de l'Abitibi-Temiscamingue est l'occasion rêvée pour découvrir et côtoyer les écrivaines, écrivains, autrices et auteurs du Québec, mais surtout celles et ceux de notre belle région. Bon Salon.

Daniel Bernard, Député de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue

« Je me réjouis du soutien que le gouvernement accorde au Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue qui a préparé un programme 2024 pensé spécialement pour les jeunes. Les différentes activités, comme les ateliers en classe et les ateliers virtuels, vont leur permettre de découvrir le plaisir de la lecture. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon la somme de 78 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.





Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement en offrant une aide de 42 000 $ qui découle de l'initiative Lis-moi le Québec, de l'Association québécoise des salons du livre. Cette initiative est financée dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

