Garantir à la population canadienne l'accès à des médicaments de qualité à un prix abordable

HAMILTON, ON, le 24 mai 2024 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens devraient avoir accès à des médicaments de qualité, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur capacité à payer. Les gens ne devraient pas avoir à choisir entre payer leurs médicaments et mettre de la nourriture sur la table. Malheureusement, de nombreuses personnes au Canada sont encore obligées de prendre cette décision impossible.

C'est pourquoi, aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, s'est jointe à l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, à l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, et à Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, pour réitérer l'engagement du gouvernement du Canada à contribuer à rendre les médicaments essentiels et préventifs plus accessibles et abordables, au nom de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé.

En février 2024, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi qui propose des principes fondamentaux pour la première phase de l'assurance médicaments nationale et universelle au Canada et l'intention de travailler avec les provinces et les territoires pour fournir une couverture universelle à payeur unique pour un certain nombre de contraceptifs et de médicaments contre le diabète. La Loi concernant l'assurance médicaments est une étape concrète vers la vision d'un régime national d'assurance médicaments accessible, inclusif et financièrement viable, aujourd'hui et pour la prochaine génération.

La couverture des contraceptifs permettra à neuf millions de personnes canadiennes en âge de procréer d'avoir un meilleur accès à la contraception et à l'autonomie en matière de procréation, ce qui réduira le risque de grossesses non désirées et améliorera leur capacité à planifier l'avenir. Il a toujours été clair que le coût est l'obstacle le plus important à l'accès à ces médicaments et les femmes et les personnes de diverses identités de genre n'ont pas toujours les moyens de se les procurer. Les personnes en âge de procréer pourront désormais avoir accès à une gamme complète de médicaments et de dispositifs contraceptifs abordables.

Le diabète est une maladie complexe qui ne se guérit pas, mais qui peut être traitée à l'aide de médicaments sûrs et efficaces. Cependant, une personne diabétique sur quatre a déclaré ne pas suivre son plan de traitement en raison du coût. L'amélioration de l'accès aux médicaments contre le diabète contribuera à améliorer la santé des 3,7 millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent avec cette maladie et à réduire le risque de complications graves qui peuvent changer leur vie, comme la cécité ou l'amputation.

Le gouvernement du Canada mènera de vastes consultations sur la marche à suivre et collaborera avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres partenaires et parties prenantes pour améliorer l'accessibilité, le caractère abordable et l'utilisation appropriée des produits pharmaceutiques, en réduisant les obstacles financiers et en contribuant à la santé physique et mentale, ainsi qu'au bien-être.

Les obstacles financiers ne devraient pas être la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas avoir accès aux médicaments sur ordonnance et aux autres produits associés. Le gouvernement est déterminé à oeuvrer pour que les Canadiennes et les Canadiens puissent obtenir les médicaments qui leur sont prescrits, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur capacité à payer. Il s'agit d'une étape importante pour l'amélioration de l'équité en matière de santé, de l'accessibilité financière et des résultats en matière de santé, ainsi que pour la réalisation d'économies à long terme pour le système de soins de santé.

« Chaque personne au Canada devrait avoir accès aux médicaments sur ordonnance dont elle a besoin. C'est pourquoi nous travaillons avec nos partenaires à la mise en place de la première phase de l'assurance médicaments nationale et universelle. Cette prochaine étape importante fournira un accès universel à la contraception et aux médicaments contre le diabète qui sera transformationnel dans l'amélioration des résultats en matière de santé au Canada. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« L'égalité des genres dans le domaine de la santé signifie qu'il faut reconnaître et surmonter les obstacles uniques auxquels les femmes et les personnes de diverses identités de genre sont souvent confrontées pour accéder aux soins de santé, aux traitements et à la recherche. Il s'agit notamment de surmonter les obstacles à une utilisation cohérente et appropriée de la contraception, ce qui peut s'avérer particulièrement difficile pour ces groupes au Canada. En rendant les produits pharmaceutiques plus accessibles, plus abordables et plus fiables, nous pouvons faire en sorte que les femmes et les personnes de diverses identités de genre reçoivent les soins de santé équitables qu'elles méritent. Il en résultera de meilleurs résultats en matière de soins de santé et un système de santé plus inclusif pour tout le monde ».

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Nous savons que le coût des médicaments sur ordonnance est devenu trop élevé pour un trop grand nombre de personnes au Canada. Notre gouvernement est déterminé à travailler à la mise en place d'un plan permettant aux Canadiennes et Canadiens d'avoir accès à leurs médicaments tels que prescrits, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur capacité à payer. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les gens ne devraient pas avoir à choisir entre payer leurs médicaments et mettre de la nourriture sur la table. Ne pas avoir les moyens d'acheter des médicaments ou de ne pas avoir accès aux contraceptifs peut entraîner une augmentation des hospitalisations et des coûts des soins de santé. En éliminant ces obstacles, le gouvernement du Canada s'efforce d'améliorer la santé des individus et d'alléger la pression qui pèse sur notre système de santé ».

Lisa Hepfner

Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et Députée de Hamilton Mountain

Le 18 décembre 2023, le gouvernement du Canada a annoncé la création de l'Agence canadienne des médicaments grâce à un investissement de plus de 89,5 millions de dollars sur 5 ans, à partir de 2024-25. L'Agence fournira le leadership et la coordination nécessaire pour rendre le système canadien de médicaments plus durable et mieux préparé pour le futur, et aidera la population canadienne à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé.

a annoncé la création de l'Agence canadienne des médicaments grâce à un investissement de plus de 89,5 millions de dollars sur 5 ans, à partir de 2024-25. L'Agence fournira le leadership et la coordination nécessaire pour rendre le système canadien de médicaments plus durable et mieux préparé pour le futur, et aidera la population canadienne à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé. Le 22 mars 2023, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures pour appuyer la toute première Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares , avec un investissement de plus de 1,5 milliard de dollars sur trois ans afin d'améliorer l'accès et l'abordabilité des médicaments efficaces contre les maladies rares. Le projet de loi C-X investit dans un modèle de financement sur le long terme, en commençant par le financement de la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares , et qui sera fourni de prime abord par l'entremise d'accords bilatéraux avec les provinces et les territoires.

a annoncé des mesures pour appuyer la toute première , avec un investissement de plus de 1,5 milliard de dollars sur trois ans afin d'améliorer l'accès et l'abordabilité des médicaments efficaces contre les maladies rares. Le projet de loi C-X investit dans un modèle de financement sur le long terme, en commençant par le financement de la , et qui sera fourni de prime abord par l'entremise d'accords bilatéraux avec les provinces et les territoires. Les résidents de l'Î.-P.-É. ont économisé plus de 2 millions de dollars en frais déboursés de leurs poches sur plus de 230?000 prescriptions sous le programme de quote-part à 5 $ de l'Î.-P.-É. qui a été lancé en juin 2023, et qui a réduit de plus de 60 % les quotes-parts pour des médicaments régulièrement utilisés par les résidents de l'Île. Ces améliorations récentes forment une étape cruciale du Programme d'amélioration de l'accès abordable aux médicaments sur ordonnance (PAAAMO) qui procure du financement fédéral à l'Î.-P.-É. pour améliorer l'accès aux médicaments sur ordonnance et les rendre plus abordables pour les résidents de l'Île.

