Accélérer la recherche en agroalimentaire - Plus de 10 M$ au Cégep de Saint-Hyacinthe pour de nouvelles installations





SAINT-HYACINTHE, QC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme l'attribution d'une subvention de 10,05 millions de dollars au Cégep de Saint-Hyacinthe pour relocaliser Cintech agroalimentaire afin de soutenir la réalisation de ses activités de recherche. Le projet, évalué à plus de 11 millions de dollars, comprend l'acquisition d'un bâtiment d'une superficie totale de 2 905 m² ainsi que de mobilier et d'équipements informatiques.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, et la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Grâce à ces nouvelles installations, le Cégep de Saint-Hyacinthe disposera d'un milieu stimulant pour réaliser le programme scientifique de Cintech agroalimentaire, ce qui favorisera son rayonnement ainsi que le recrutement d'étudiants et de chercheurs. Le projet permettra également à l'organisme de poursuivre les collaborations avec ses partenaires québécois, canadiens et internationaux, dont des universités et des centres de recherche.

Citations :

« Quand on investit dans des solutions innovantes, on augmente la productivité de nos entreprises locales. Notre soutien au Cégep de Saint-Hyacinthe va stimuler l'économie de la région, renforcer l'écosystème agroalimentaire et consolider le leadership du Québec dans ce secteur. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le nouvel espace de Cintech agroalimentaire sera un lieu de référence pour les entreprises, qui y trouveront des formations et des solutions pour répondre à leurs besoins et accroître leur performance. La relocalisation permettra au centre d'être encore mieux outillé pour stimuler la recherche effectuée dans le réseau collégial et renforcer le leadership du Québec en agroalimentaire. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« L'aménagement d'installations performantes pour accueillir Cintech agroalimentaire rejoint notre volonté d'accroître l'autonomie alimentaire du Québec et de contribuer à la pérennité de cette industrie et à la formation de la relève. Nous sommes heureux d'appuyer ce projet. Il permettra d'améliorer l'accompagnement aux entrepreneurs québécois qui s'investissent afin de développer des produits répondant aux besoins des consommateurs. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Avec les connaissances et les procédés développés dans ses installations, Cintech agroalimentaire est un acteur important de cet écosystème. Cette nouvelle étape constitue une belle progression pour le centre, qui contribue à la notoriété du Cégep de Saint-Hyacinthe ainsi qu'au dynamisme de cette industrie, ici, en Montérégie et dans tout le Québec. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

« Le Cégep de Saint-Hyacinthe tient à remercier le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour l'octroi de ce soutien financier. Grâce à cette subvention, le centre collégial de transfert de technologie Cintech agroalimentaire pourra poursuivre sa croissance et demeurer un chef de file dans le domaine de l'innovation et de la recherche pour le secteur de l'agroalimentaire. »

Fanie-Claude Brien, directrice générale par intérim du Cégep de Saint-Hyacinthe

« Cette installation nous permet de bonifier l'accessibilité à notre parc technologique et à nos experts ainsi que notre nouvelle offre au marché. Celle-ci vise à favoriser la création de valeur et à assurer le succès économique des projets des entreprises pour une plus grande autonomie alimentaire. »

Jean Lacroix, président-directeur général de Cintech agroalimentaire

Faits saillants :

Fondé en 1968, le Cégep de Saint-Hyacinthe accueille annuellement plus de 4 500 étudiants, répartis dans 26 programmes techniques et préuniversitaires. L'établissement inclut deux centres collégiaux de transfert de technologie, soit Cintech agroalimentaire et le Groupe CTT.

accueille annuellement plus de 4 500 étudiants, répartis dans 26 programmes techniques et préuniversitaires. L'établissement inclut deux centres collégiaux de transfert de technologie, soit Cintech agroalimentaire et le Groupe CTT. Cintech agroalimentaire a pour mission d'accroître l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire québécoise en offrant des services de recherche et développement, de transfert technologique et d'accompagnement des entreprises de ce secteur.

L'aide financière est accordée dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4 - Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation. Le programme vise entre autres : à contribuer à la modernisation, au développement et à la mise en commun des infrastructures de recherche publiques pour consolider le système d'innovation québécois et ses composantes; à augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation; à favoriser l'utilisation optimale ou concertée des résultats de la recherche sur les plans économique, social, environnemental et culturel.

Le projet de relocalisation de Cintech agroalimentaire est en cohérence avec les priorités gouvernementales, particulièrement celles de la Politique bioalimentaire québécoise 2018-2025 - Alimenter notre monde et de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027.

En 2022, la part du produit intérieur brut (PIB) de l'industrie bioalimentaire s'est élevée à 7,1 % de l'ensemble de l'économie du Québec, soit 27,8 milliards de dollars. Les régions de Montréal et de la Montérégie représentent à elles seules 47 % du PIB bioalimentaire du Québec.

24 mai 2024 à 15:15

