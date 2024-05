Un enthousiasme d'ampleur mondiale a gagné les collectionneurs lors de la vente aux enchères de la Maison Heffel





Résultat stupéfiant de 22,6 millions $ à la vente aux enchères de printemps de la Maison Heffel.

$ à la vente aux enchères de printemps de la Maison Heffel. La salle de vente de Toronto vibrait sous les acclamations de la foule et l'enthousiasme des enchérisseurs à distance.

vibrait sous les acclamations de la foule et l'enthousiasme des enchérisseurs à distance. La collection du légendaire marchand d'art Torben V. Kristiansen et des chefs-d'oeuvre de Jean Paul Riopelle , Tom Thomson et Emily Carr , entre autres, figurent parmi les pièces maîtresses de la vente.

et des chefs-d'oeuvre de , et , entre autres, figurent parmi les pièces maîtresses de la vente. Vente « en gants blancs » pour la séance Art canadien, impressionniste et moderne dont 100 % des lots ont trouvé preneurs.

TORONTO, le 24 mai 2024 /CNW/ - Ce soir, dans le quartier Yorkville à Toronto, la Maison Heffel a tenu sa très attendue vente aux enchères de printemps. Plus de 90 oeuvres exceptionnelles ont été proposées devant une salle bondée en pleine effervescence et à distance, par l'entremise de la salle de vente virtuelle réunissant des collectionneurs du monde entier. La vente aux enchères a été tout simplement spectaculaire, avec trois séances comportant des oeuvres qui ont contribué à façonner l'histoire de l'art canadien. Un tableau époustouflant de Jean Paul Riopelle, provenant de la prestigieuse collection de Torben V. Kristiansen, a été le clou de l'événement, ainsi que des chefs-d'oeuvre de Tom Thomson, d'Emily Carr et d'autres géants de l'art. Les ventes ont totalisé la somme inouïe de 22,6 millions $ (tous les prix sont exprimés en dollars canadiens et comprennent une prime d'achat).

Aux séances habituelles Art d'après-guerre et contemporain et Art canadien, impressionniste et moderne s'était ajoutée Légendaire : la collection de Torben V. Kristiansen au cours de laquelle a été proposé l'un des corpus les plus extraordinaires réunis par un seul consignateur jamais mis sur le marché au Canada. Décédé en 2023, Torben V. Kristiansen était une figure légendaire du milieu de l'art au Canada reconnue pour son goût impeccable et son amour profond pour ses acquisitions. La remarquable sélection de chefs-d'oeuvre convoités et de joyaux rares des plus grands noms de l'art canadien a éveillé l'intérêt d'amateurs de tous les continents. La vente des oeuvres de cette collection a atteint 9,1 millions $, un montant stupéfiant.

« Ce soir, l'énergie était absolument électrisante dans la salle », a déclaré M. Robert Heffel, vice-président de la Maison de ventes aux enchères Heffel. « Les enchérisseurs des quatre coins du monde se faisaient concurrence avec un enthousiasme qui attestait de leur appréciation des chefs-d'oeuvre de qualité exceptionnelle qui leur étaient proposés. Ce fut un véritable privilège pour moi d'en être témoin. »

Faits saillants de la vente en direct du printemps 2024 de la Maison Heffel

Jean Paul Riopelle a occupé l'avant-scène avec l'adjudication de dix peintures exceptionnelles pour la somme astronomique de 6 millions $. Elles ont suscité un intérêt d'envergure mondiale, en particulier un tableau de 1949 rarement vu, Verts ombreuses , qui s'est vendu 2 761 250 $ (estimation : entre 2 500 000 $ et 3 500 000 $) et Sans titre , un chef-d'oeuvre puissant de 1954, qui a atteint 1 321 250 $ (estimation : entre 1 200 000 $ et 1 600 000 $).

a occupé l'avant-scène avec l'adjudication de dix peintures exceptionnelles pour la somme astronomique de 6 millions $. Elles ont suscité un intérêt d'envergure mondiale, en particulier un tableau de 1949 rarement vu, , qui s'est vendu 2 761 250 $ (estimation : entre 2 500 000 $ et 3 500 000 $) et , un chef-d'oeuvre puissant de 1954, qui a atteint 1 321 250 $ (estimation : entre 1 200 000 $ et 1 600 000 $). Des oeuvres majeures d' Emily Carr , une artiste toujours aussi prisée, ont particulièrement capté l'attention du public lors de la séance Art canadien, impressionniste et moderne dont tous les lots ont trouvé preneurs. Le mythique War Canoes, Alert Bay , un précurseur de sa célèbre toile du même titre qui appartient à l'Audain Art Museum, ainsi que Scorned as Timber, Beloved of the Sky , une étude pour une oeuvre importante de la collection de la Vancouver Art Gallery, ont chacun été adjugé pour 871 250 $. La Maison Heffel est fière d'être un partenaire de choix des amateurs d'Emily Carr du monde entier.

, une artiste toujours aussi prisée, ont particulièrement capté l'attention du public lors de la séance dont tous les lots ont trouvé preneurs. Le mythique , un précurseur de sa célèbre toile du même titre qui appartient à l'Audain Art Museum, ainsi que , une étude pour une oeuvre importante de la collection de la Vancouver Art Gallery, ont chacun été adjugé pour 871 250 $. La est fière d'être un partenaire de choix des amateurs d'Emily Carr du monde entier. Les peintures de Tom Thomson demeurent parmi les plus convoitées de l'art canadien, notamment en raison de sa mort prématurée et mystérieuse. Trois de ses esquisses à l'huile, rares et impressionnantes, figurant dans la collection Kristiansen ont surpassé l'évaluation, entre autres Colourful Maples, 961 250 $ (estimation : entre 700 000 $ et 900 000 $) et Fall Woods, Algonquin Park , qui a atteint 931 250 $ (estimation : entre 500 000 $ et 700 000 $).

demeurent parmi les plus convoitées de l'art canadien, notamment en raison de sa mort prématurée et mystérieuse. ses esquisses à l'huile, rares et impressionnantes, figurant dans la collection Kristiansen ont surpassé l'évaluation, entre autres 961 250 $ (estimation : entre 700 000 $ et 900 000 $) et qui a atteint 931 250 $ (estimation : entre 500 700 000 $). D'importantes oeuvres de membres du Groupe des Sept ont fait l'objet d'une forte concurrence et éclipsé la valeur estimative. Le tableau stylisé et atmosphérique Summer Sky d' A.J. Casson s'est vendu 781 250 $ (estimation : entre 150 000 $ et 250 000 $) et l'ensorcelante toile abstraite Mountain Experience de Lawren Harris a atteint 541 250 $ (estimation : entre 150 000 $ et 250 000 $).

ont fait l'objet d'une forte concurrence et éclipsé la valeur estimative. Le tableau stylisé et atmosphérique d' s'est vendu 781 250 $ (estimation : entre 150 000 $ et 250 000 $) et l'ensorcelante toile abstraite de a atteint 541 250 $ (estimation : entre 150 000 $ et 250 000 $). Girl in My Dressing Gown de Mary Pratt , le portrait intime et envoûtant de sa muse Donna Meaney , a établi un nouveau record mérité pour l'artiste, soit 289 250 $. Cette oeuvre de qualité muséale est l'une des plus belles de Pratt jamais offerte sur le marché (estimation : entre 150 000 $ et 250 000 $).

Gown de , le portrait intime et envoûtant de sa muse , a établi un nouveau record mérité pour l'artiste, soit 289 250 $. Cette oeuvre de qualité muséale est l'une des plus belles de Pratt jamais offerte sur le marché (estimation : entre 150 000 $ et 250 000 $). Un superbe paysage marin, serein mais puissant, de Takao Tanabe , a attiré tous les regards lors des quatre expositions présentées en avant-première chez Heffel au Canada , et a pulvérisé le précédent record de l'artiste par une large marge. Nootka 1/91: in Hanna Channel (1991) s'est vendu pour la somme impressionnante de 451 250 $, bien au-delà de son estimation préliminaire de 60 000 $ à 80 000 $.

, a attiré tous les regards lors des quatre expositions présentées en avant-première chez Heffel au , et a pulvérisé le précédent record de l'artiste par une large marge. (1991) s'est vendu pour la somme impressionnante de 451 250 $, bien au-delà de son estimation préliminaire de 60 000 $ à 80 000 $. Deux des gravures les plus recherchées d' Andy Warhol se sont distinguées parmi les oeuvres contemporaines proposées. La version rose vif de Marilyn Monroe (Marilyn) s'est vendue 205 250 $ (estimation : entre 80 000 $ et 120 000 $) et l'emblématique Mick Jagger a atteint 157 250 $ (estimation : entre 80 000 $ et 100 000 $). Le marché de Warhol reste solide, avec une demande et des montants d'adjudication toujours élevés.

se sont distinguées parmi les oeuvres contemporaines proposées. La version rose vif de s'est vendue 205 250 $ (estimation : entre 80 000 $ et 120 000 $) et l'emblématique a atteint 157 250 $ (estimation : entre 80 000 $ et 100 000 $). Le marché de Warhol reste solide, avec une demande et des montants d'adjudication toujours élevés. Des oeuvres remarquables de six artistes importants ont établi de nouvelles références lors de la vente de printemps. Outre Takao Tanabe et Mary Pratt , des records d'artistes ont été atteints par l'exceptionnel Sunflowers de Prudence Heward, adjugé pour 301 250 $, et le rare Still Life with Fruits and Blue Teapot de Christiane Pflug , vendu 25 000 $.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les oeuvres proposées lors de la vente aux enchères du printemps de Heffel, veuillez consulter le site http://www.heffel.com/index_F.

D'autres oeuvres de la collection de Torben V. Kristiansen sont actuellement offertes dans le cadre d'une vente aux enchères en ligne organisée par la Maison Heffel, qui se terminera le 30 mai. D'autres ventes aux enchères suivront.

La Maison Heffel accepte dès maintenant, et jusqu'en août 2024, les consignations d'oeuvres tant internationales que canadiennes pour sa vente aux enchères de l'automne 2024.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Fondée en 1978, la Maison Heffel a permis à des collectionneurs passionnés du monde entier de découvrir des oeuvres d'art exceptionnelles, et généré des ventes totalisant trois quarts de milliard de dollars. Elle est réputée pour sa compétence incomparable en matière de gestion de collections d'art provenant de successions et accompagne ses clients avec attention. Avec des installations à Montréal, Toronto, Vancouver, Ottawa et Calgary, la Maison Heffel possède l'équipe d'experts en beaux-arts la plus chevronnée au Canada et offre un service à la clientèle de premier ordre aux vendeurs et aux acheteurs à l'échelle internationale.

SOURCE Maison de ventes aux enchères Heffel

24 mai 2024 à 14:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :