TVS Motor lance la TVS HLX 125 à 5 vitesses en Tanzanie





TVS Motor Company (TVSM), l'un des principaux constructeurs automobiles mondiaux dans les segments des deux et trois roues, annonce aujourd'hui le lancement de TVS HLX 125 avec 5 vitesses en Tanzanie. La nouvelle moto allie puissance et efficience. Elle présente la meilleure durabilité de sa catégorie, nécessite un entretien minimal, dispose d'un moteur supérieur, offre une excellente autonomie et fonctionne sur tous les terrains.

Les caractéristiques améliorées de cette variante comprennent des phares économes avec une visibilité accrue, un repose-pieds plat pratique, des pneus sans chambre durables avec roue arrière en alliage de 18 pouces et un empattement augmenté pour une maniabilité confortable et une meilleure stabilité. En outre, la garantie du véhicule est étendue à 50 000 km/18 mois pour cette variante en Tanzanie. La TVS HLX 125 à 5 vitesses est livrée avec de nouveaux motifs et un choix de trois couleurs (noir, rouge et bleu) avec des jantes élégantes en alliage noir et du ruban adhésif pour jante.

Présentant la toute nouvelle TVS HLX 125 à 5 vitesses, Rahul Nayak, vice-président, activité internationale, TVS Motor Company , déclare : « La TVS HLX a connu un franc succès en répondant à l'évolution des besoins en matière de mobilité. Sa solide ingénierie, son ergonomie, son design et ses performances en ont fait la moto de choix de 3,5 millions de clients dans 50 pays. Nous sommes convaincus que la TVS HLX 125 à 5 vitesses améliorera l'expérience de conduite de notre clientèle et constituera une référence en matière de performance, de sécurité et de fiabilité. »

M. Vijay Gidomool, CEO du groupe, voitures et affaires générales, Tanzanie, déclare : « La TVS HLX a toujours été le partenaire de transport le plus fiable, répondant aux besoins quotidiens de mobilité des clients, depuis plus d'une décennie. Avec la toute nouvelle moto TVS HLX 125 à 5 vitesses, nous renforçons notre engagement à optimiser l'expérience client. L'ingénierie et l'innovation de TVSM ainsi que notre réseau de services, de livraison et de pièces détachées ont toujours reçu la confiance des clients et c'est une responsabilité que nous prenons au sérieux. Nous sommes convaincus que ce nouveau produit et nos systèmes éprouvés établiront une nouvelle référence dans l'écosystème de la mobilité en Afrique. »

Les produits TVS Motor sont déjà vendus dans plus de 80 pays couvrant les zones géographiques de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Europe. La TVS HLX a transformé des milliers de vies dans les régions rurales et urbaines à travers l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine.

24 mai 2024

