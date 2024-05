Possibilité d'enlever le barrage mobile à l'écluse et au barrage St. Andrews

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les propriétaires de bateaux et de propriétés sur la rivière Rouge qu'en raison des précipitations importantes prévues aujourd'hui jusqu'à samedi, le niveau d'eau sera abaissé...

Un communiqué d'iChongqing - Le 23 mai, la 6e Foire internationale de l'investissement et du commerce de Chine occidentale (WCIFIT) a officiellement ouvert ses portes à Chongqing. L'événement a attiré des participants de 39 villes de plus de...