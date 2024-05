Investissements de près de 2,9 M$ pour appuyer la croissance d'Exxel Polymers





BROMONT, QC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières totalisant 2 895 150 $ à Exxel Polymers, située à Bromont dans la région de l'Estrie. Ces appuis permettront à l'entreprise de faire l'acquisition d'équipements qui serviront à augmenter sa productivité et sa capacité de production afin de maintenir sa croissance.

L'honorable Pascale St?Onge, députée de Brome?Missisquoi et ministre du Patrimoine canadien, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), et Mme Isabelle Charest, députée de Brome?Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, au nom de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'objectif de ce projet d'investissement, évalué à plus de quatre millions de dollars, est de permettre à Exxel Polymers inc., une entreprise spécialisée en formulation et en production de matière plastique 100 % recyclée, de répondre à la demande et de poursuivre son expansion et ses efforts d'exportation.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Canada accorde une contribution remboursable d'un million de dollars consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Pour sa part, le gouvernement du Québec octroie un prêt de 1 440 000 $ provenant du programme ESSOR, administré par Investissement Québec (IQ) à titre de mandataire du gouvernement, ainsi qu'un prêt de 455 150 $ par l'entremise des fonds propres d'IQ.

Citations

« Notre gouvernement a pris des engagements concrets pour démontrer qu'une économie forte et un environnement sain vont de pair. C'est pourquoi nous investissons stratégiquement dans les technologies propres, une priorité de notre plan de relance économique. En aidant les PME à devenir plus novatrices et concurrentielles et en soutenant l'innovation pour le développement de technologies et de produits plus verts, nous mettons la table pour les emplois de demain. »

L'honorable Pascale St?Onge, députée de Brome?Missisquoi et ministre du Patrimoine canadien

« Notre gouvernement soutient les entreprises qui misent sur l'innovation et qui sont au coeur de notre développement économique. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Exxel Polymers, dont le succès fait rayonner non seulement la région des Cantons?de?l'Est, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes. En aidant les entreprises, nous contribuons tous ensemble à bâtir une économie plus forte, résiliente et durable. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent innover, demeurer compétitives, prospérer et créer de bons emplois. Grâce à l'aide financière de notre gouvernement, Exxel Polymers pourra consolider sa position dans l'industrie et sur les marchés, ce qui contribuera aussi à stimuler l'économie régionale. Cet appui bénéficiera ainsi à toute la région de Bromont et permettra à l'économie canadienne de prospérer. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« En soutenant l'économie circulaire, on préserve nos ressources et on crée davantage de richesse. Le projet annoncé aujourd'hui démontre que Brome-Missisquoi héberge des entreprises qui voient loin et qui ont à coeur la protection de notre planète. Ça répond tout à fait à notre vision d'avenir du Québec. »

Isabelle Charest, députée de Brome?Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« En investissant dans les technologies propres, comme le fait Exxel Polymers, nous contribuons à la protection de l'environnement tout en favorisant la croissance économique régionale. Il s'agit d'une action concrète en faveur du développement d'une économie durable. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Aux côtés des dirigeants d'Exxel Polymers depuis près de vingt ans, Investissement Québec est fier de les soutenir dans cet important projet d'optimisation. Par l'acquisition d'équipements, le manufacturier pourra augmenter son apport dans la revalorisation du plastique et répondre à la demande d'un marché en croissance, ici comme à l'international. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Nous sommes fiers de compter sur le soutien d'Investissement Québec et de Développement économique Canada pour les régions du Québec pour la réalisation de notre projet. Grâce à cet investissement crucial, nous sommes sur le point de doubler notre capacité de production et de nous lancer à la conquête de nouveaux marchés, renforçant ainsi notre position en tant que leader de l'industrie. Concrètement, IQ et DEC soutiennent Exxel Polymers qui transforme les déchets plastiques en ressources précieuses, tout en réduisant les émissions de carbone associées à la production de nouveaux plastiques. On allie développement économique avec développement durable. »

Hans Fortin, directeur général, Exxel Polymers

Faits saillants

Fondée en 2003, Exxel Polymers récupère des résidus de plastique post-industriels et post-consommation provenant de différentes sources pour les traiter et les transformer par la granulation, le déchiquetage et l'extrusion. L'entreprise vend les matières recyclées à travers un réseau de distribution établi et plus de la moitié de la production est exportée hors Québec.

DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des petites et moyennes entreprises (PME).

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux : twitter.com/economie_quebec facebook.com/EconomieQc linkedin.com/company/économie-québec youtube.com/c/ÉconomieQuébec instagram.com/economieqc



SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

24 mai 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :