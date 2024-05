Lancement de la stratégie d'expansion à l'étranger de K-OTT en France, KOCCA organise le « Forum de contenu Corée-France 2024 »

Le 15 mai 2024, sur demande de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), la Cour supérieure du Québec a ordonné la nomination d'un administrateur provisoire à l'égard des sociétés Élan Future inc., Éternelle Global inc., 9456-4416 Québec...

Placements Vanguard Canada Inc. a communiqué aujourd'hui les montants finaux de distributions au mois de mai 2024 concernant les FNB Vanguard énumérés ci-dessous inscrits à la bourse de Toronto . Les détenteurs de parts inscrits au 31 mai 2024...

Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l'assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), révèle fièrement les lauréats de son « Hatch-a-Thon » annuel,...

Le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme (le ministre Yu In-chon) et l'Agence coréenne de contenu créatif (le président Jo Hyun-rae, ci-après KOCCA) ont organisé le Forum de contenu Corée-France 2024 le 24 mai lors de l'Exposition coréenne...