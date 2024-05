Duck Creek Technologies élève expert.ai et Cognizant au rang de figures de proue de l'innovation à l'occasion de son Hatch-a-Thon dans le cadre de son événement Formation '24





BOSTON, 24 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l'assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), révèle fièrement les lauréats de son « Hatch-a-Thon » annuel, sorte d'expérience collaborative inspirée des incubateurs d'entreprises, à l'occasion de sa conférence Formation '24. Le partenaire en plateforme d'IA expert.ai et l'intégrateur de systèmes Cognizant se sont distingués vainqueurs des nombreux participants en présentant leurs solutions révolutionnaires visant la simplification du secteur de l'assurance.

En ouvrant la participation à la troisième édition de son fameux Hatch-a-Thon et à son écosystème à des entités externes, Duck Creek Technologies a constaté une impressionnante variété de candidatures. L'événement a réuni ses équipes internes et la communauté des développeurs autour de la table pour faire éclore de nouvelles idées, simplifier encore davantage l'univers complexe de l'assurance et encourager l'innovation. Les partenaires de l'écosystème ont été invités à présenter des idées axées sur la préservation d'une touche d'humanité dans les métiers du secteur, la recherche de synergies au coeur des opérations d'assurance et l'intégration de technologies en vue d'améliorer l'expérience client.

Le Hatch-a-Thon a enregistré quelque 40 candidatures, un quota non anodin. Les membres du comité d'innovation de Duck Creek, Innovation Anywhere (ou l'innovation tous azimuts) les a toutes soigneusement analysées. L'évaluation s'est fondée sur des critères tels que l'innovation, l'impact des produits, l'impact commercial et l'exécution. Trois finalistes parmi les partenaires solutions, expert.ai, Glia et Milliman, et trois autres parmi les intégrateurs de systèmes, Capgemini, Coforge et Cognizant, tous particulièrement méritants, ont été sélectionnés et ont eu le privilège de présenter leurs idées en public lors de l'événement Formation '24. À cette occasion, les participants ont pu assister à la présentation des finalistes et voter en faveur de la solution la plus innovante.

Les grands gagnants du Hatch-a-Thon de l'événement Formation '24 sont, dans la catégorie des partenaires solutions, expert.ai et Cognizant, qui remporte la victoire dans la catégorie des intégrateurs de systèmes. L'équipe lauréate de la catégorie des partenaires solutions de cette édition, expert.ai, a présenté Medical Treatment Compliance with Q&A, sa solution révolutionnaire axée sur l'observance des traitements médicaux via un système de questions-réponses. Ce concept aide les équipes médicales à améliorer le traitement des patients atteints de lésions tout en réduisant les frais à engager auprès des assureurs et en identifiant les plans des prestataires non conformes aux directives. Chez les lauréats de la catégorie des intégrateurs de systèmes, celle de Cognizant a présenté Nextgen Claim Assistant, sa remarquable invention permettant aux experts en sinistres de générer des réponses contextuelles à la lumière d'une expertise significative pour accélérer la prise de décision et le règlement rapide des sinistres.

Pour Luis Amadeo, vice-président directeur de la stratégie produit et de l'innovation chez Duck Creek Technologies, « La détermination sans faille de Duck Creek à encourager les progrès et à simplifier l'univers complexe du secteur de l'assurance générale et IARD à l'échelle internationale se reflète dans son engagement envers l'innovation et la collaboration. En se reposant sur des événements tels que le Hatch-a-Thon et un solide écosystème de partenaires, Duck Creek est en mesure de piloter encore plus d'avancées pour ses clients. »

