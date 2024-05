Le Fonds 1804 décerne le prix Nelson Mandela à Dramatik et 135 bourses à nos jeunes persévérants du secondaire





MONTRÉAL, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire est ravi d'annoncer que Dramatik, artiste de renom, philanthrope et médiateur culturel, est le lauréat du prix Nelson Mandela du Fonds 1804. Ce prix reconnaît son apport exceptionnel à la persévérance et à la réussite éducative des jeunes Québécoises et Québécois.

Dramatik s'est distingué par son engagement artistique, philanthropique et culturel. Il a su inspirer les jeunes à travers ses initiatives et son parcours de persévérance.

« Ce pionnier du rap francophone au Québec met depuis des années ses talents au profit de la persévérance scolaire de nos jeunes. Ses nombreux ateliers et conférences dans nos écoles ont renforcé le désir de réussir chez des milliers de jeunes Québécoises et Québécois. L'album de compilation "Royauté, Disques 7e ciel" au profit du Fonds 1804 nous permet de soutenir 100 jeunes persévérants dans la poursuite de leurs études postsecondaires.

Son engagement continu en faveur de l'éducation, de la promotion des valeurs de justice, d'égalité et de solidarité contribue à bâtir un Québec plus juste, plus fort et plus équitable. Dramatik est un modèle inspirant, » a déclaré Edouard Staco, président du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire.

Ce prix lui sera remis lors du Gala de la persévérance scolaire, qui se tiendra le dimanche 26 mai 2024 à 14 heures à la salle Pierre-Mercure du centre Pierre-Péladeau.

En plus de souligner la contribution de Dramatik, le Gala de la persévérance scolaire sera un moment exceptionnel où plus de 750 parents, intervenants communautaires, personnels scolaires, élus et donateurs se réuniront pour rendre hommage à 135 jeunes boursières et boursiers du Fonds 1804 de la grande région de Montréal.

Le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire félicite Dramatik pour cette distinction méritée et le remercie pour son engagement indéfectible envers la jeunesse et l'éducation.

À propos du Fonds 1804 :

Le Fonds 1804 soutient et promeut la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes Québécoises et Québécois, offrant des opportunités éducatives pour les aider à réaliser leur plein potentiel.

