Négociation du secteur public - La CSN sur le point de conclure la signature des conventions collectives

MONTRÉAL, le 24 mai 2024 /CNW/ - Après des semaines de travaux intensifs, la CSN et ses fédérations du secteur public sont à finaliser les textes permettant la signature de l'ensemble de leurs conventions collectives, ce qui mettra un terme officiel à la ronde 2023 de négociation du secteur public.

Tard en soirée hier soir, la table concernant les 120 000 travailleuses et travailleurs de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) a terminé cet exercice, dernière étape avant la signature de la convention collective et son entrée en vigueur. Nous sommes généralement très près d'une entente sur les textes des autres tables ; nous consacrons toutes les énergies nécessaires pour terminer l'exercice dans les prochains jours.

Pour les 170 000 travailleuses et travailleurs membres de la CSN visés par la négociation du secteur public, cela signifie que les améliorations aux conditions de travail et de pratique négociées entreront en vigueur dès la signature des conventions collectives. Les augmentations salariales et les paiements de rétroactivité suivront.

« Nous nous réjouissons pour les travailleuses et les travailleurs des services publics qui pourront enfin bénéficier des améliorations négociées pour elles et eux. Dans le contexte où l'inflation se fait toujours sentir, ces sommes seront assurément les bienvenues », a souligné le premier vice-président de la CSN et responsable de la négociation du secteur public, François Enault.

« Nos équipes de négociation ont travaillé d'arrache-pied afin de permettre aux membres de récolter le fruit de leur mobilisation historique. Dès l'application des hausses, ce sera une bonification de 8,8 % de leur salaire qu'elles et ils toucheront, sans compter des sommes importantes qui seront versées en rétroactivité », a précisé M. Enault.

L'entente de table centrale négociée avec le gouvernement - conclue à la fin décembre 2023 et adoptée par les travailleuses et les travailleurs en février dernier - prévoit notamment des augmentations salariales de 17,4 %, dont l'effet composé atteindra 18,6 % sur cinq ans. Les ententes sectorielles incluent aussi plusieurs mesures avantageuses sur le plan de l'organisation du travail.

24 mai 2024 à 13:00

