/R E P R I S E -- Congrès national de la CAQ Les membres du SFPQ manifesteront/

QUÉBEC, le 23 mai 2024 /CNW/ - Les membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), sans contrat de travail depuis près de 14 mois, sont invités à manifester bruyamment lors du Congrès national de la Coalition Avenir Québec (CAQ), à Saint-Hyacinthe, ce samedi 25 mai, à compter de 11h30.

« Si les participants au Congrès de la CAQ s'attendent à une fin de semaine de tout repos, nos membres ont des petites nouvelles pour eux : les fonctionnaires sont en colère et se feront entendre. Depuis des mois, le gouvernement de la CAQ freine la progression des négociations. Nos demandes sont pourtant raisonnables : des conditions salariales équitables qui tiennent compte des offres aux groupes de syndiqués du secteur public, ainsi que du marché de l'emploi et de l'inflation. En refusant encore et toujours de reconnaître la nécessité de valoriser les emplois de la fonction publique, ce gouvernement démontre son manque de respect envers nos membres et le travail qu'ils accomplissent », indique Christian Daigle, président général du SFPQ.

Rappelons que la négociation porte sur le renouvellement de la convention collective de quelque 26 000 membres du SFPQ occupant majoritairement des emplois de bureau et de technicien.ne.s dans les ministères et organismes québécois. La convention collective de l'accréditation Fonctionnaires est échue depuis le 1er avril 2023.

24 mai 2024 à 13:00

