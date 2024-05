Exact Sciences démontre son leadership continu en matière de diagnostic précoce du cancer et d'amélioration des résultats pour les patients grâce à de multiples présentations de données à l'ASCO®





Exact Sciences Corp. (Nasdaq : EXAS), l'un des principaux fournisseurs de tests de dépistage et de diagnostic du cancer, présentera 10 résumés soulignant l'étendue et la profondeur du portefeuille de dépistage et de diagnostic de l'entreprise lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology® (ASCO®), qui se tiendra du 31 mai au 4 juin 2024, à Chicago, dans l'Illinois. Ces présentations incluront de nouvelles données confirmant la valeur prédictive et pronostique du test Oncotype DX Breast Recurrence Score® chez des patientes multiethniques. Exact Sciences présentera également des données sur son approche de la détection précoce multicancéreuse (MCED) pour plusieurs types de tumeurs, ainsi que d'autres données concrètes montrant des stratégies optimisées d'adhésion au dépistage pour le test Cologuard® ainsi que des taux d'adhésion élevés pour les dépistages répétés.

« Les preuves de plus en plus nombreuses d'Exact Sciences montrent que des interventions thérapeutiques plus précoces et plus personnalisées conduisent à un plus grand succès pour les personnes atteintes de cancer. Un dépistage efficace du cancer et des outils de diagnostic sont donc essentiels pour améliorer les résultats des patients », déclare Dr Rick Baehner, médecin-chef Precision Oncology chez Exact Sciences. « Ces données présentées à l'ASCO soutiennent notre objectif visant à établir de nouvelles normes de dépistage et de diagnostic par le biais d'une innovation rigoureuse et d'une collecte de données du monde réel dans le cadre des soins du cancer. Nous nous engageons à poursuivre le développement de tests de haute qualité qui répondent aux besoins de tous les patients, indépendamment de l'âge ou de l'origine ethnique. »

Precision Oncology

De nouvelles données issues de deux études évaluant les résultats de Recurrence Score® ont montré que le test Oncotype DX Breast Recurrence Score prédit la survie du cancer du sein dans différents groupes ethniques. La première étude a confirmé que le test est pronostique pour la mortalité spécifique au cancer du sein et prédictif du bénéfice de la chimiothérapie à travers les groupes ethniques chez les patientes sans ganglions lymphatiques, suite à des analyses ajustées au score de propension. Cette étude en situation réelle portant sur plus de 171 000 patientes atteintes d'un cancer du sein non métastatique, avec récepteurs hormonaux positifs et HER2 négatifs, et dont le résultat de Recurrence Score provient de la base de données SEER, a également montré que le résultat de Recurrence Score était prédictif des bénéfices de la chimiothérapie chez toutes les patientes ayant un ganglion lymphatique positif. L'étude a montré que les patientes noires non hispaniques avaient un Recurrence Score et un recours à la chimiothérapie plus élevés que les autres groupes. Des analyses exploratoires de l'essai RxPONDER ont montré que si le test restait pronostique dans tous les groupes ethniques, les patientes noires non hispaniques avaient des scores plus élevés sur l'axe de prolifération, ce qui suggère que les différences dans la biologie des tumeurs peuvent contribuer à expliquer les différences dans les résultats du cancer du sein.

Screening

De nouvelles données suggèrent que la détection précoce multicancéreuse (MCED) permet d'identifier les cancers plus tôt, de raccourcir le délai de diagnostic et de réduire le nombre de diagnostics tardifs (stade IV). Dans une analyse de modélisation, lorsque la MCED a été évaluée pour 12 types de cancer différents, elle a permis de réduire le nombre de diagnostics de stade IV par rapport au diagnostic effectué par les soins habituels, 38 % des réductions de stade IV étant attribuées à des cancers pour lesquels il n'existe pas de directives de dépistage recommandées.

Exact Sciences partagera également des données concrètes montrant une forte adhésion au test Cologuard et un taux de répétition sur trois ans, ainsi que des données démontrant le succès de l'utilisation de différentes approches de sensibilisation numérique pour aider à améliorer l'adhésion au dépistage, conduisant à des taux élevés d'achèvement du dépistage pour le test Cologuard à travers différentes populations de patients.

Présentations de données dans l'ensemble du portefeuille Precision Oncology et Screening d'Exact Sciences à l'ASCO 2024 :

Precision Oncology

Résumé 515 : Recurrence Score® Gene Axes Scores par ethnie dans l'essai RxPONDER

Présentateur : Y. Abdou, MD

Session : Séance rapide de résumés oraux

Date/heure : Vendredi 31 mai, 15h39 - 15h45 CDT

Principales conclusions : cette étude a analysé les scores des axes génétiques de Recurrence Score et leurs associations avec les résultats afin de comprendre les différences dans la biologie tumorale sous-jacente parmi les différents groupes ethniques. Les scores des axes génétiques de Recurrence Score diffèrent selon l'ethnie, les patients noirs non hispaniques présentant des scores de l'axe de prolifération plus élevés que les autres groupes. Cela pourrait expliquer en partie les résultats moins bons observés dans cette population lors de l'essai RxPONDER. Ces résultats soulignent l'importance de la biologie des tumeurs et plaident en faveur d'une étude plus approfondie des facteurs complexes contribuant aux disparités dans les résultats afin de les traiter efficacement.

Résumé 533/Affiche Bd 125 : Étude actualisée de la base de données SEER sur l'analyse de 21 gènes pour évaluer la mortalité spécifique au cancer du sein et les avantages de la chimiothérapie en fonction de l'origine ethnique

Présentateur : E. Diego, MD

Session : Session d'affiches

Date/heure : Dimanche 2 juin, 9h00 CDT

Lieu : Hall A

Principales conclusions : les données concrètes issues des registres SEER sur plus de 145 000 patientes atteintes d'un cancer du sein confirment que le test Oncotype DX Breast Recurrence Score permet de pronostiquer la survie spécifique au cancer du sein dans tous les groupes ethniques et de prédire le bénéfice de la chimiothérapie dans la plupart des groupes. Cette étude a été réalisée pour mieux comprendre les disparités ethniques identifiées dans les essais de phase 3 TAILORx et RxPONDER, qui ont utilisé le test Oncotype DX pour identifier les patientes atteintes d'un cancer du sein avec ou sans envahissement ganglionnaire qui peuvent ou non bénéficier d'une chimiothérapie. Cette dernière analyse SEER confirme la valeur pronostique du test Oncotype DX, indépendamment de l'appartenance ethnique.

Résumé 508 : Développement et validation de l'outil RSClin N+ pour le cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs (HR+) et à ganglions HER2 négatifs (HER2-)

Présentateur : L. Pusztai, MD, PhD, FASCO

Session : Séance de résumés oraux

Date/heure : Lundi 3 juin, 17h24 ? 17h35 CDT

Lieu : Hall B1

Principales conclusions : le modèle de l'outil RSClin® N+ fournit de meilleures estimations du risque pronostique et du bénéfice absolu de la thérapie chimioendocrine par rapport aux données cliniques ou génomiques seules pour les patientes atteintes d'un cancer du sein avec envahissement ganglionnaire, HR+/HER2- et pourrait être utilisé dans le conseil aux patientes. S'appuyant sur le succès de l'outil RSClin, la version N+ de l'outil RSClin intègre le résultat Recurrence Score avec des facteurs clinicopathologiques, stratifiés par le statut ménopausique, afin d'améliorer sa valeur pronostique et prédictive pour les patientes atteintes d'une maladie avec envahissement ganglionnaire.

Résumé 576/Affiche Bd 168 : Évaluation du Ki67 et d'Oncotype DX Recurrence Score pendant le traitement néoadjuvant par létrozole/abemaciclib ou la chimiothérapie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein hautement prolifératif HR+/HER2- participant à l'essai GEICAM CARABELA.

Présentateur : A. Guerrero, MD

Session : Session d'affiches

Date/heure : Dimanche 2 juin, 9h00 CDT

Lieu : Hall A

Principales conclusions : les tumeurs du cancer du sein hautement prolifératives (Ki67 ?40 %) ou celles dont le score de récurrence est élevé (>25) ont montré une charge cancéreuse résiduelle plus faible après un traitement de chimiothérapie néoadjuvante par rapport à un traitement néoadjuvant par létrozole plus abemaciclib. Ces données confirment la valeur prédictive des évaluations du risque de Ki67 et de Recurrence Score et suggèrent qu'il pourrait être insuffisant de se fier uniquement au létrozole/abemaciclib en tant que traitement systémique pour ces tumeurs. Il s'agit d'une analyse exploratoire de l'essai de phase 2 CARABELA, qui compare l'efficacité de la chimiothérapie néoadjuvante à celle du traitement néoadjuvant par létrozole/abemaciclib chez les patientes atteintes d'un cancer du sein HR+/HER2- à risque élevé/intermédiaire (stade II-III, Ki67?20 %).

Résumé 565 : Combinaison de la sensibilité prédite à la thérapie endocrinienne (indice SET2,3) et de Recurrence Score® dans le cancer du sein avec envahissement ganglionnaire : validation indépendante dans l'étude PACS-01

Présentateur : F.M. Penault-Llorca, MD, PhD

Session : Session d'affiches

Date/heure : Dimanche 2 juin, 9h00 CDT

Lieu : Hall A

Principales conclusions : la combinaison du test Oncotype DX Breast Recurrence Score avec l'indice Sensitivity to Endocrine Therapy (SET2,3), une évaluation basée sur des biomarqueurs conçue pour évaluer la réponse d'une tumeur à l'hormonothérapie, a permis d'améliorer la valeur pronostique pour les patientes atteintes d'un cancer du sein avec envahissement ganglionnaire. Ces données proviennent d'une analyse de validation indépendante et en aveugle de l'essai PACS-01, qui a évalué une chimiothérapie adjuvante séquentielle à base d'épirubicine et de docétaxel pour les patientes atteintes d'un cancer du sein avec envahissement ganglionnaire.

Résumé 10584/Affiche Bd 111 : Avantages cliniques et économiques des stratégies de tests génomiques pour guider le traitement des patientes atteintes d'un cancer du sein HR+/HER2- aux États-Unis

Présentateur : B. Heald, MS

Session : Session d'affiches

Date/heure : Lundi 3 juin, 13:30 CDT

Lieu : Hall A

Principales conclusions : selon cette étude de modélisation économique de la santé, l'utilisation d'une stratégie de test combinant le test Oncotype DX Breast Recurrence Score et le test génétique germinal (GGT), qui identifie les variantes potentiellement pathogènes du cancer, peut aider à optimiser les décisions de traitement dans le cas d'un cancer du sein HR+/HER2- précoce et améliorer les résultats pour les patientes tout en réduisant les coûts.

Screening

Résumé 11135/Affiche Bd 330 : Délai de diagnostic et utilisation des soins de santé en période péridiagnostique entre les cancers détectés par dépistage et les cancers non détectés par dépistage : Preuves issues de SEER-Medicare

Présentateur : X. Cao, PhD

Session : Session d'affiches

Date/heure : Lundi 3 juin, 09:00 CDT

Lieu : Hall A

Principales conclusions : les programmes efficaces de dépistage du cancer ont permis de raccourcir le délai de diagnostic et de réduire la fréquence des diagnostics de stade 4 chez les patients atteints d'un cancer du sein ou d'un cancer colorectal détecté grâce au dépistage. Cette analyse rétrospective du registre SEER confirme que les technologies efficaces de dépistage du cancer ont le potentiel d'améliorer les résultats pour les patients en permettant une détection plus précoce lorsque les options de traitement sont généralement les plus efficaces.

Résumé 11076/Affiche Bd 271 : Effet des tests de détection précoce multicancer sur les cancers de stade avancé : étude de modélisation

Présentateur : J. Chhatwal, PhD

Session : Session d'affiches

Date/heure : Lundi 3 juin, 09:00 CDT

Lieu : Hall A

Principales conclusions : dans une simulation de modélisation sur 50 ans, le test MCED a permis de réduire de 1 323 le nombre de diagnostics de cancer de stade IV (24 %) par rapport aux soins habituels. Trente-huit pour cent de ces réductions du stade IV étaient attribuables au dépistage de cancers non recommandés, soulignant le potentiel des nouvelles stratégies MCED pour aider à détecter les cancers plus tôt et à initier des interventions thérapeutiques plus tôt.

Résumé e15632 : Adhésion à l'ADN de selles multicibles dans le monde réel au sein d'une population carcérale mal desservie et vulnérable.

Présentateur : J. Kasselman

Session : Publication uniquement

Date/heure : S.O.

Lieu : S.O.

Principales conclusions : chez les personnes incarcérées, le mt-sDNA a permis d'obtenir des taux d'adhésion élevés (95,3 %) et des délais de réalisation courts (20 jours en moyenne) dans cette population difficile à atteindre. Ces données démontrent en outre l'importance des efforts visant à découvrir les avantages pour les patients, les prestataires et le système qui peuvent être obtenus par l'adoption plus large de cette approche de dépistage très accessible dans ce contexte de soins de santé difficile.

Résumé e15633 : Adhésion longitudinale à l'ADN de selles multicible dans le monde réel pour le redépistage du cancer colorectal dans une grande population nationale

Présentateur : M. Greene

Session : Publication uniquement

Date/heure : S.O.

Lieu : S.O.

Principales conclusions : dans une analyse longitudinale réelle de 481 748 patients, l'adhésion au dépistage répété du cancer colorectal (CCR) avec le test Cologuard est restée élevée (83,6 %), et les patients ayant subi un dépistage répété une fois étaient plus susceptibles de poursuivre avec un troisième dépistage Cologuard à vie. Ces données suggèrent une grande confiance des patients dans Cologuard, renforçant ainsi son potentiel à contribuer à combler les lacunes en matière de dépistage du CCR pour les personnes à risque moyen.

