Lock-out terminé au Rona Anjou





MONTRÉAL, le 24 mai 2024 /CNW/ - Après avoir traversé près de trois semaines de lock-out, les employé-es du Rona Anjou pourront retourner au travail. C'est dans une proportion de 76 % qu'ils ont adopté, en assemblée générale hier, la recommandation aux parties soumise par le conciliateur affecté à leur dossier.

Les syndiqué-es obtiennent des augmentations de 4 % à la première année, dont une hausse de 2,5 % rétroactive au 1er février, y compris pour les salarié-es n'étant pas au sommet salarial. Sur les quatre années de la convention collective, les hausses salariales totaliseront 11,5 %. À l'échéance, le sommet salarial atteindra 24,10 $ l'heure.

«?Il s'agit de gains significatifs pour les travailleuses et les travailleurs du Rona Anjou. Leur nouvelle convention figure parmi les meilleures du secteur des quincailleries?», s'est réjouie la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

«?Nous sommes parvenus à faire la démonstration à l'employeur que c'est en favorisant la rétention de ses employé-es que Rona pourra développer son personnel et renforcer la qualité du service à la clientèle dont la chaîne se réclame?», de souligner le vice-président de la Fédération du commerce-CSN, Serge Monette.

«?Les employé-es du Rona Anjou ont démontré que la solidarité, ça finit toujours par rapporter?», a affirmé la présidente du Conseil central du Montréal métropolitain, Dominique Daigneault. «?Ces travailleuses et ces travailleurs ont fait preuve de courage et de détermination, nous sommes heureux d'en voir les résultats!?»

Le 4 mai dernier, la direction du Rona L'entrepôt Anjou mettait ses 120 employé-es en lock-out. Depuis l'échéance de la convention collective, le 31 janvier 2024, une vingtaine de séances de négociation avaient eu lieu, les dernières en présence d'un conciliateur.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN

24 mai 2024 à 12:32

Communiqué envoyé leet diffusé par :