Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC, se joint au conseil d'administration de l'Alliance verte internationale





MONTRÉAL, le 24 mai 2024 /CNW/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») est fière d'annoncer la nomination de son chef de la direction, Sean Pierce, au conseil d'administration de l'Alliance verte internationale, un organisme créé afin de chapeauter les principaux programmes de certification environnementale en Amérique du Nord et en Europe. Cette nomination réaffirme l'engagement de LOGISTEC à contribuer activement au développement de l'orientation stratégique de l'Alliance verte et à son objectif de guider l'industrie maritime vers l'excellence environnementale en allant au-delà des exigences réglementaires.

« Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration de l'Alliance verte », a déclaré Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC. « Je crois fermement à la mission de l'Alliance verte, qui consiste à identifier les enjeux liés à l'industrie maritime et à proposer des solutions pour amener l'excellence opérationnelle. Cet important programme façonne l'avenir d'une chaîne d'approvisionnement durable en Amérique du Nord et prévoit s'étendre ailleurs dans le monde. »

« Nous sommes très heureux d'accueillir Sean Pierce au sein du conseil d'administration », a déclaré David Bolduc, président de l'Alliance verte internationale. « La vaste expérience internationale de Sean dans le secteur maritime et de la logistique ainsi que sa vision pour un avenir durable seront déterminantes dans la promotion et la mise en oeuvre d'un partenariat solide avec les parties prenantes du secteur maritime dans le monde entier. »

L'Alliance verte est le programme de certification environnementale le plus complet de l'industrie maritime. Il offre un cadre dynamique et évolutif conçu pour aider à évaluer et à améliorer les performances. Grâce à ses 14 indicateurs de performance, le programme cible les enjeux environnementaux clés tels que la réduction des GES et des émissions atmosphériques, la protection de la biodiversité, la qualité de l'eau et des sols, et les relations avec les communautés.

Comptant le plus grand nombre de terminaux certifiés par l'Alliance verte en Amérique du Nord, soit 27 terminaux, LOGISTEC met en oeuvre des pratiques respectueuses de l'environnement et soutient les efforts pour préserver la santé et la stabilité à long terme de nos voies navigables et du réseau interconnecté qu'est la chaîne d'approvisionnement mondiale.

À propos de LOGISTEC

LOGISTEC Corporation est basée à Montréal (QC) et fournit des services spécialisés à la communauté maritime et aux entreprises industrielles dans les domaines de la manutention de marchandises en vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans 60 ports et 90 terminaux situés en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime destinés principalement au commerce côtier de l'Arctique ainsi que des services d'agence maritime aux armateurs et opérateurs desservant le marché canadien. En outre, la société opère dans le secteur de l'environnement où elle fournit des services à des clients industriels, municipaux et autres clients gouvernementaux pour le renouvellement des conduites d'eau souterraines, le dragage, l'assèchement, la gestion des sols et des matériaux contaminés, la remise en état des sites, l'évaluation des risques et la fabrication de produits de transport de fluides.

À propos de Green Marine

Fondé en 2007, le programme de certification environnementale de l'Alliance verte est le résultat d'un effort volontaire de l'industrie du transport maritime en Amérique du Nord pour aller au-delà de la réglementation. Plus de 185 armateurs, ports, terminaux et chantiers maritimes de partout au Canada et aux États-Unis participent actuellement au programme. Lancée en 2020, Green Marine Europe compte actuellement 26 armateurs, représentant une flotte maritime importante et diversifiée de plus de 500 navires, ainsi que trois chantiers maritimes majeurs. Constituée en mai 2024, l'Alliance verte est la structure de gouvernance qui supervise les deux programmes de certification environnementale.

24 mai 2024 à 12:11

