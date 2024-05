La 6e WCIFIT attire des leaders mondiaux et des entreprises du classement Fortune 500





CHONGQING, Chine, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- Un communiqué d'iChongqing - Le 23 mai, la 6e Foire internationale de l'investissement et du commerce de Chine occidentale (WCIFIT) a officiellement ouvert ses portes à Chongqing.

L'événement a attiré des participants de 39 villes de plus de 25 pays, y compris des gouverneurs et des maires. Des entreprises figurant au palmarès mondial Fortune 500, telles que Qualcomm, Walmart, Continental AG, Air Liquide et Amazon, sont présentes, de même que 958 entreprises de 40 pays et régions et de plus de 20 provinces, municipalités et villes de Chine.

La foire de cette année, qui se tient du 23 au 26 mai et qui a pour thème « Nouvelle Chine occidentale, nouvelle fabrication, nouveaux services », met l'accent sur les services de production modernes et propose des activités et des expositions thématiques. La Biélorussie est le pays invité d'honneur et la province du Sichuan est la province invitée.

« Nous sommes honorés de participer à la foire de cette année en tant que pays invité d'honneur. C'est la première fois que nous jouons ce rôle dans le cadre de l'exposition la plus influente de Chine occidentale, a déclaré Turchyn Aliaksandr, président du comité exécutif de la région de Minsk (Biélorussie), dans son discours. Nous souhaitons mettre en valeur le potentiel de coopération de la Biélorussie dans divers domaines à l'occasion de cette foire. »

« Le rôle de Chongqing et du Sichuan dans le développement de qualité de la région occidentale est de plus en plus évident », a affirmé Zuo Yongxiang, vice-gouverneur du gouvernement populaire de la province du Sichuan.

M. Zuo a ajouté qu'en 2023, l'échelle économique de la zone économique de Chengdu-Chongqing atteindrait 8,19 billions de yuans, représentant 6,5 % de la production économique totale bien qu'elle n'occupe que 2 % de la superficie nationale.

Sunny Chai, président de la Hong Kong Science & Technology Parks Corporation, a déclaré que Hong Kong offrait de solides services de technologie financière tels que l'IA et les véhicules autonomes. Les entreprises de Chongqing, en particulier dans les secteurs de la fabrication et de la technologie, pourraient envisager une cotation à Hong Kong. Ses services professionnels offrent un soutien financier qui favorise l'expansion mondiale.

Après la cérémonie d'ouverture, 196 projets ont été signés, dont 124 dans le secteur manufacturier et 58 dans les services modernes.

L'internationalisation et l'influence de la foire se sont accrues, avec la signature de 12 projets d'investissement étranger pour un montant total de 26,7 milliards de yuans. Ces projets concernent 12 pays et régions, dont la Russie, l'Espagne et le Japon.

La foire de cette année présente des halls dans quatre domaines : image globale, services modernes, fabrication moderne et coopération internationale. Elle met l'accent sur les logiciels industriels, l'intelligence artificielle, l'internet par satellite, l'inspection, les essais et le commerce logistique, dans le but d'attirer des projets de grande qualité et d'obtenir des résultats tangibles.

Pour plus d'informations, rendez-vous ici .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2420819/1.jpg

24 mai 2024 à 12:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :