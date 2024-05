Lancement officiel de la toute première Aire ouverte en territoire autochtone à Waswanipi





WASWANIPI, QC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, ont participé aujourd'hui à l'inauguration d'Uskâu ihtûwin (Aire ouverte), à Waswanipi, mis en place par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James et ses partenaires. Il s'agit de la toute première Aire ouverte en territoire autochtone.

Située dans les locaux de la maison des jeunes de Waswanipi, cette Aire ouverte regroupe une variété de services destinés aux 8 à 35 ans. Les adolescents, les adolescentes et les jeunes adultes y reçoivent des services adaptés à leurs besoins, de façon individuelle ou en groupe. Parmi les services offerts, l'Eenou Youth Life Coach les aide à réaliser leur potentiel pour vivre d'une manière équilibrée, en accord avec leurs valeurs et leur identité culturelle. On fournit également un soutien émotionnel, physique et social aux jeunes tout en les accompagnant dans la promotion de saines habitudes de vie et d'une bonne santé mentale.

Comme cette Aire ouverte a été développée au sein de la communauté crie, l'offre de services a été élaborée en collaboration avec les jeunes et les partenaires de la communauté pour répondre à leurs besoins. Elle tient compte de leur réalité, notamment en regard de leur langue, de leur culture et de leur territoire. L'identification visuelle, le nom (Uskâu ihtûwin), les représentations ainsi que les positions professionnelles sont le reflet de la culture propre à Waswanipi.

Citations :

«?Je suis très fier de lancer ce premier de point de service, ici, chez les Cris de Waswanipi. C'est un modèle fait sur mesure, qui combine l'expertise clinique aux valeurs traditionnelles cries. Je suis fier de savoir que les jeunes d'ici peuvent en bénéficier. Je tiens à souligner le travail accompli par l'ensemble des partenaires de la communauté; du secteur de la santé, de l'éducation, de la justice et du conseil de bande. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Le modèle Aire ouverte, qui fait ses preuves partout au Québec, a été adapté ici, à Waswanipi, afin que les jeunes puissent y trouver l'accueil, l'appui, l'écoute et l'accompagnement dont ils ont besoin pour faire face aux défis propres à leur réalité. Je félicite toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de ce magnifique projet. Il s'agit d'une initiative fondée sur la collaboration et le partenariat communautaire, et qui reflète les valeurs et l'identité culturelle de la communauté.?»

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Uskâu ihtûwin est un bel exemple de solidarité sociale qui a pris tout son sens grâce à l'engagement de personnes qui ont le bien-être des jeunes à coeur. Avec nos partenaires, nous avons démontré notre grande capacité, en tant que Nation crie, à adapter un modèle qui, sans les valeurs, la culture et les traditions cries, ne pourrait obtenir le même succès. Je suis fier de la collaboration mise en place pour la réalisation d'Uskâu ihtûwin, particulièrement de l'implication des jeunes de Waswanipi qui ont été au coeur du développement d'un modèle unique au Québec et à leur image. J'espère que les jeunes de nos huit autres communautés dans Eeyou Istchee pourront aussi bientôt bénéficier de tels services. »

Bertie Wapachee, président du conseil d'administration du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James

« La création de l'Aire ouverte Uskâu ihtûwin à Waswanipi souligne l'engagement du gouvernement à offrir des services pertinents et adaptés aux jeunes Cris de la région. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique

Faits saillants :

Rappelons que le modèle Aire ouverte est l'une des mesures du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (action 4.9).

Un budget de 40 millions $ est alloué pour instaurer une Aire ouverte dans chacune des 18 régions administratives du Québec.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur Aire ouverte, visiter la page Aire ouverte : services pour les jeunes de 12 à 25 ans | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

24 mai 2024 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :