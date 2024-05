29 nouveaux logements sociaux et abordables seront construits rapidement à Trois-Rivières





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 24 mai 2024 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice-Champlain et M. Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, sont fiers d'annoncer qu'un projet de 29 logements, sélectionné dans le cadre du deuxième appel de projets du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d'habitation du Québec, pourra être réalisé rapidement à Trois-Rivières.

Détails du projet :

Nom : Les 5 coins

Porteur du projet : Office municipal d'habitation de Trois-Rivières

Nombre de logements : 29

Clientèles qui bénéficieront des logements :

Personnes seules ou en couple à faible revenu, notamment des personnes ainées ainsi que de jeunes adultes pour favoriser la mixité sociale. Ces logements pourraient accueillir également des femmes en situation de précarité et leurs enfants.

La contribution du gouvernement du Canada proviendra de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), dans laquelle celui-ci a investi 900 M$. Pour sa part, le gouvernement du Québec a annoncé de nouveaux investissements de 900 M$ lors de la mise à jour économique de novembre 2023. La Ville de Trois-Rivières sera également un partenaire financier de ce projet grâce à une contribution équivalant à au moins 40 % de la subvention de base de la SHQ.

Dans un contexte de crise du logement, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé le 16 février dernier qu'à l'échelle du Québec, 2 574 nouveaux logements pourront être réalisés rapidement en vertu de la sélection de 47 projets, dont celui annoncé aujourd'hui. Afin d'assurer une mise en chantier rapide de ces projets, leurs promoteurs devront avoir conclu un contrat avec un entrepreneur dans les douze mois suivant leur sélection pour maintenir leur admissibilité aux contributions gouvernementales.

Citations :

« Toutes les Québécoises et tous les Québécois méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada est fier de participer à la création de 29 nouveaux logements abordables dans la ville de Trois-Rivières pour les personnes les plus vulnérables par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Quelques mois seulement après avoir signé une entente historique avec le gouvernement du Canada, nous sommes déjà prêts à annoncer la construction de logements additionnels dans le cadre du PHAQ. Cette bonne nouvelle pour la région de la Mauricie montre notre ferme volonté d'accroître la construction de logements abordables partout au Québec. Tous les Québécoises et Québécois méritent d'avoir un logement qui répond à leurs besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. À la suite de l'Entente Canada-Québec du Fond pour accélérer la construction de logements, nous construisons rapidement des logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin, partout au pays. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, c'est 29 logements abordables qui seront bientôt accessibles pour les gens de la Mauricie. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice--Champlain, ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les citoyennes et citoyens peuvent compter sur des actions concrètes de notre gouvernement pour s'attaquer à la crise du logement dans notre région, notamment à Trois-Rivières où le taux d'inoccupation est de 0,4%. L'annonce d'aujourd'hui est le fruit d'un travail concerté qui aura des impacts concrets sur le quotidien des personnes en situation de vulnérabilité. Je salue les gouvernements et la Ville de Trois-Rivières qui ont mis en place les leviers financiers requis, nos partenaires locaux et bien entendu l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières (OMHTR) qui croient en la valeur du logement social et abordable comme vecteur d'une meilleure qualité de vie au sein de notre communauté. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La création de ces 29 nouveaux logements représente une très bonne nouvelle pour Trois-Rivières. Il s'agit ici d'une réponse pertinente aux besoins en logement des personnes seules ou des couples à faible revenu. En cédant le terrain qui accueillera ce projet, la Ville de Trois-Rivières ne peut que se réjouir de cette collaboration avec les deux paliers de gouvernement dans cette annonce. Elle contribue ainsi à répondre à un besoin urgent au sein de notre communauté, celui d'offrir un accès à des logements abordables, à proximité des services essentiels. »

Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

« C'est une bonne nouvelle que nous accueillons avec enthousiasme et nous tenons à remercier nos partenaires d'avoir cru en ce projet. Situé près des services et du transport en commun et réunissant plusieurs catégories de locataires, le Cinq Coins est novateur et essentiel à Trois-Rivières. Soucieux de contribuer à l'effort collectif pour contrer la crise de l'habitation qui sévit, l'Office municipal de l'habitation de Trois-Rivières est engagé dans la poursuite de sa mission qui est de rendre disponibles des logements accessibles, sécuritaires et de qualité aux personnes et aux familles à plus faible revenu. »

Amina Chaffaï, présidente OMH de Trois-Rivières

Faits saillants :

Certains ménages qui s'établiront dans ces logements auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la municipalité qui accueille ces logements.

Afin de s'assurer de l'abordabilité des autres logements, une période de maintien de celle-ci sera exigée. Elle pourra aller jusqu'à 35 ans et les taux d'aide seront modulés en fonction de la durée de l'engagement. Les loyers pourront être indexés chaque année en fonction des indices de fixation prévus par le Tribunal administratif du logement.

L'objectif du PHAQ est de mobiliser tous les partenaires qui peuvent mettre sur pied des projets de logements abordables. Ceux qui peuvent déposer des projets sont les coopératives, les organismes à but non lucratif, les offices d'habitation et les entreprises du secteur privé. Le PHAQ vise également à accélérer la construction de logements, c'est pourquoi ses normes prévoient que les projets devront être mis en chantier dans les 12 mois suivant leur sélection, délai qui s'étendra à 18 mois dans certaines circonstances.

Lancé en mars 2023, le FACL est une initiative de 4 G$ du gouvernement du Canada , dont 900 M$ sont destinés au Québec. Il vise à accélérer la construction de 100?000 logements à l'échelle du pays.

, dont 900 M$ sont destinés au Québec. Il vise à accélérer la construction de 100?000 logements à l'échelle du pays. Le gouvernement du Québec a aussi annoncé de nouveaux investissements de 900 M$ dans le cadre de sa mise à jour économique de l'automne 2023 pour accélérer la construction de logements.

Le FACL encourage les administrations locales à mettre en oeuvre des initiatives durables qui réduisent les obstacles à l'offre de logements et aux approbations des projets d'aménagement. À long terme, il vise à rendre le logement plus abordable pour les gens au Canada .

. Le 11 décembre 2023, le gouvernement du Québec avait annoncé une première vague de 14 projets issus du 2 e appel de projets du PHAQ cumulant 999 logements.

appel de projets du PHAQ cumulant 999 logements. Le Québec est résolument engagé à poursuivre ses efforts visant à accélérer la construction d'unités résidentielles sur le territoire québécois en s'appuyant notamment sur la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions. De plus, le gouvernement du Québec mettra en place une cellule interministérielle d'accélération des projets en collaboration avec les municipalités québécoises et adoptera de nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire comportant des indicateurs liés à la construction de logements à partir desquels les municipalités devront se doter de cibles. Il entend proposer des modifications législatives, en cours d'élaboration et sous réserve de leur adoption par l'Assemblée nationale, visant à améliorer la densification urbaine, à faciliter l'autorisation de la construction d'immeubles en habitation et à diminuer les délais afférents en conséquence.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

