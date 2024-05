Investissement de 337 M$ de la BIC dans le réseau de production et de ravitaillement en hydrogène dans l'Ouest du Canada





Un partenariat qui soutient la mise en place du programme H2 Gateway de HTEC, un écosystème émergent d'infrastructures de l'hydrogène.

HTEC construira une installation de liquéfaction d'hydrogène dérivé et trois nouvelles installations de production d'hydrogène afin d'accroître la capacité d'approvisionnement du Canada en carburants à faible teneur en carbone .

. L'investissement permettra de mettre en service jusqu'à 20 stations de ravitaillement en hydrogène en Colombie-Britannique et en Alberta , ce qui fera plus que doubler le nombre de stations de ravitaillement au Canada .

, ce qui fera plus que doubler le nombre de stations de ravitaillement au . L'investissement soutiendra l' adoption de véhicules alimentés à l'hydrogène dans le secteur du transport lourd .

. Il est estimé que plus de 280 emplois à temps plein seront créés pendant les phases de construction et d'exploitation.

VANCOUVER, BC, le 24 mai 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et HTEC, une entreprise de Vancouver qui conçoit, construit, possède et exploite des solutions d'approvisionnement en hydrogène, s'associent pour accélérer le déploiement des infrastructures de production et de ravitaillement en hydrogène. Des fonctionnaires du gouvernement de la Colombie-Britannique et du gouvernement du Canada se sont joints à la BIC et à HTEC lors de l'annonce de ce jour.

Le prêt de 337 millions de dollars de la BIC accélérera et étendra les activités de HTEC en Colombie-Britannique et en Alberta. L'investissement contribuera à la mise en oeuvre de la chaîne d'approvisionnement en carburant durable à service complet de HTEC, nommée H2 Gateway, axée sur la réduction des émissions dans le secteur des transports.

HTEC prévoit construire et exploiter un réseau interprovincial comprenant jusqu'à 20 stations de ravitaillement en hydrogène afin de soutenir le déploiement de véhicules à pile à combustible et de promouvoir des solutions de transport plus écologiques. Les stations de ravitaillement seront soutenues par trois nouvelles installations de production d'hydrogène électrolyseurs situés à Burnaby, à Nanaimo et à Prince George, ainsi qu'une installation de liquéfaction qui produit 15 tonnes par jour d'hydrogène sous-produit évacué à North Vancouver. Il est estimé que plus de 280 emplois à temps plein seront créés pour construire, exploiter et soutenir les infrastructures de l'hydrogène.

Les véhicules à piles à hydrogène peuvent parcourir de longues distances et avoir des temps de ravitaillement relativement courts, ce qui représente une occasion unique de décarboner le secteur du camionnage commercial. Dans le cadre de cet investissement, 14 des 20 nouvelles stations permettront le ravitaillement en carburant d'au plus 300 véhicules lourds par jour.

Une fois les infrastructures pleinement opérationnelles, il est prévu que les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports diminueront d'environ 133 000 tonnes par année.

H2 Gateway, un programme d'une valeur estimée de 900 millions de dollars se concentre sur la construction d'écosystèmes de transport de l'hydrogène, ce qui favorise l'adoption de l'hydrogène comme carburant de transport dans des carrefours régionaux ciblés.

Le financement de la BIC aidera à accélérer la mise en oeuvre de la technologie de l'hydrogène et à réduire l'incertitude quant au rythme et à la vitesse de l'adoption de l'hydrogène, qui ont toujours été des obstacles à l'investissement privé dans la production de carburants durables et la construction des infrastructures qui y sont liées.

Le partenariat représente le troisième investissement dans le cadre de l'initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène (IRRH) de la BIC, qui vise à étendre le déploiement d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène à grande échelle dans le secteur privé.

L'investissement de la BIC s'ajoute au soutien antérieur accordé à HTEC par le Canada pour faire progresser les transports propres, notamment 5 millions de dollars provenant du financement de PacifiCan pour la mise à l'échelle des entreprises et de la productivité et 3 millions de dollars provenant du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada pour son installation de production d'hydrogène à faible teneur en carbone de 2 tonnes par jour et de transfert de liquides à Burnaby, en Colombie-Britannique.

Citations

Le partenariat crée des conditions favorables à l'expansion des activités de HTEC visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. En investissant dans les infrastructures de production, de distribution et de ravitaillement en hydrogène, le déploiement de cette solution de carburant durable est accéléré. De nouveaux partenariats dans ce secteur émergent aideront à accroître la production nationale d'hydrogène et assureront la concurrence économique du Canada dans un monde décarboné.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Débloquer le potentiel de l'hydrogène propre est un jalon essentiel de la décarbonisation et de la croissance d'une économie prospère et propre au Canada. Il est également crucial pour le Canada, en tant que pays ayant plus de 100 ans d'expérience dans l'innovation en matière d'hydrogène et occupant une position de chef de file mondial dans le domaine de l'énergie, d'aider ses alliés démocratiques à décarboner leur économie et à renforcer leur sécurité énergétique. Comme le souligne notre rapport d'étape de la Stratégie pour l'hydrogène, des progrès remarquables ont été réalisés dans le domaine de l'hydrogène au Canada depuis la publication de notre Stratégie pour l'hydrogène en 2020. L'annonce faite aujourd'hui par la BIC est un nouveau témoignage du soutien de ce gouvernement fédéral à l'innovation en matière d'énergie durable dans la course vers la carboneutralité.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

L'initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène de la BIC se concentre sur la transition du Canada vers un écosystème d'infrastructures de carburant durable. HTEC, basée ici même en Colombie-Britannique, développe des méthodes innovantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports lourds. Cet investissement aidera le Canada à atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050, créera des emplois à Burnaby et dans tout l'Ouest du pays, et améliorera la façon dont la population canadienne se déplace.

L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député de Burnaby-Nord--Seymour

La production de carburants propres comme l'hydrogène, ici même en Colombie-Britannique, pour remplacer le diesel dans les transports, contribue à réduire la pollution, tout en créant de nouveaux emplois et de nouvelles occasions d'affaires dans l'économie verte. En soutenant des projets innovants comme H2 Gateway, nous pouvons faire en sorte que la Colombie-Britannique reste un chef de file mondial et attire de nouveaux investissements dans l'économie verte en pleine croissance.

L'honorable Josie Osborne, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible teneur en carbone, Colombie-Britannique

La vision du programme H2 Gateway de HTEC est en train de se concrétiser. Grâce à l'investissement stratégique de la BIC, des écosystèmes d'hydrogène hautement durables sont sur le point d'être établis qui favoriseront l'adoption du transport sans émission et appuieront des carrefours régionaux d'hydrogène plus importants. Un investissement de cette ampleur témoigne de la confiance accordée à HTEC et au réseau de partenaires dévoués qui fournissent des solutions énergétiques sûres et à faible émission de carbone, permettant au Canada de se démarquer.

Colin Armstrong, président et directeur général, HTEC

HTEC

HTEC travaille sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène propre, en développant, intégrant et exploitant des solutions énergétiques à base d'hydrogène propre sur les marchés stratégiques d'Amérique du Nord, pour permettre la transition du secteur des transports vers un futur à faibles émissions de carbone. L'entreprise conçoit, construit, possède et exploite des solutions de production, d'infrastructure et d'approvisionnement en hydrogène soutenant le déploiement de moyens de transport légers, moyens et lourds fonctionnant à l'hydrogène. Pour en savoir plus, visitez htec.ca.

