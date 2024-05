/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Les ministres Qualtrough et Hadju présenteront les investissements du Budget de 2024 à Surrey/

Le 15 mai à Genève, en Suisse, NYO3 a tenu l'Événement de Lancement de la Marque Anti-Âge NYO3 2024 à Vitafoods Europe et a officiellement établi un partenariat stratégique avec le célèbre centre de recherche anti-âge norvégien, NO-Age. Ils ont lancé...

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario,...