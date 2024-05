Postes Canada déclare une perte avant impôt de 76 millions de dollars au premier trimestre





Les revenus ont diminué, tandis que la vente de SCI a permis d'atténuer la perte avant impôt.

OTTAWA, ON, le 24 mai 2024 /CNW/ - Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 76 millions de dollars au premier trimestre de 2024, les revenus du secteur d'activité Marketing direct ayant repris de la vigueur et ceux des secteurs d'activité Colis et Courrier transactionnel ayant connu une baisse.

La perte avant impôt du secteur Postes Canada s'est améliorée par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la réception de dividendes non récurrents. Sans ces dividendes, en partie liés à la cession du Groupe SCI inc. (SCI), la perte avant impôt de Postes Canada aurait été d'environ 224 millions de dollars, comparativement à une perte avant impôt de 107 millions de dollars au premier trimestre de 2023.

Au premier trimestre, les revenus de Postes Canada ont diminué de 56 millions de dollars, soit 1,5 %1, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les résultats du secteur d'activité Colis continuent d'être touchés négativement par l'environnement concurrentiel et la baisse des volumes du secteur d'activité Courrier transactionnel se poursuit. Dans le secteur Marketing direct, de nouveaux contrats et des ventes plus élevées ont profité au service Courrier de quartier de Postes CanadaMC.

La perte d'exploitation de Postes Canada au premier trimestre se chiffre à 221 millions de dollars, ce qui représente une détérioration de 109 millions de dollars par rapport à la perte d'exploitation de 112 millions de dollars enregistrée au premier trimestre de 2023. On note une augmentation de 2,8 % au chapitre des charges d'exploitation au premier trimestre comparativement à la même période un an plus tôt. Les charges liées à la main-d'oeuvre ont connu une légère hausse et les charges liées aux avantages du personnel ont augmenté en raison d'une baisse des taux d'actualisation. L'augmentation des coûts a été en partie compensée par la baisse des investissements autres qu'en capital après que la Société a recentré ses priorités d'investissement pour 2024.

Colis

Au premier trimestre de 2024, les revenus du secteur d'activité Colis ont baissé de 59 millions de dollars, ou 5,4 %, et les volumes ont diminué de 2 millions d'articles, ou 1,1 %, par rapport à la période correspondante de 2023. La concurrence exacerbée du marché de la livraison des colis - notamment la concurrence des groupeurs commerciaux qui prennent plus de volume au détriment du réseau postal d'arrivée traditionnel - a continué d'avoir une incidence négative sur les résultats du secteur d'activité. Une baisse des suppléments pour carburant liée aux taux du marché a également contribué à la baisse des revenus du secteur d'activité Colis.

Courrier transactionnel

Au premier trimestre, les revenus du secteur d'activité Courrier transactionnel ont connu une baisse de 20 millions de dollars, ou 1,3 %, alors que les volumes ont diminué de 16 millions d'articles, ou 1,1 %, par rapport à la même période l'année précédente. Cette situation est attribuable à la transition continue des particuliers et des expéditeurs vers les canaux numériques. La Société a maintenu ses tarifs réglementés des timbres aux niveaux de 2020 durant le premier trimestre de 2024. En mai, Postes Canada a augmenté ses tarifs d'affranchissement réglementés après avoir reçu l'approbation de la gouverneure en conseil. Pour les timbres achetés en carnet, en rouleau ou en feuillet, soit les plus vendus, le tarif passe à 99 cents par timbre, c'est-à-dire une augmentation de 7 cents. La majoration des tarifs d'affranchissement est entrée en vigueur le 6 mai 2024 et n'a eu aucune incidence sur les résultats du premier trimestre.

Marketing direct

Au premier trimestre de 2024, les revenus du secteur d'activité Marketing direct ont augmenté de 23 millions de dollars, soit 12,2 %, et les volumes se sont accrus de 180 millions d'articles, soit 22,4 %, par rapport à la même période l'année précédente. De nouveaux mandats et des ventes plus élevées du service Courrier de quartierMC ont eu une incidence positive sur les résultats. L'incertitude économique et les solutions de rechange numériques ont continué de peser sur les ventes d'autres services du secteur Marketing direct, ces ventes demeurant inférieures aux niveaux observés avant la pandémie.

Groupe d'entreprises de Postes Canada2

Au premier trimestre de 2024, les résultats du Groupe d'entreprises ont profité d'un gain de 287 millions de dollars sur la vente provenant de la cession de SCI. Ainsi, le Groupe d'entreprises a enregistré un profit avant impôt de 106 millions de dollars au premier trimestre, comparativement à une perte avant impôt de 58 millions de dollars pour la même période un an plus tôt. Purolator a enregistré un résultat avant impôt de 39 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à 46 millions de dollars pour la période correspondante de 2023.

En janvier 2024, Postes Canada et Purolator ont annoncé qu'elles cédaient la totalité des actions de deux filiales, soit Groupe SCI inc., un important fournisseur canadien de services logistiques en tierce partie, et Innovapost Inc. (Innovaposte), le fournisseur de services partagés en technologie de l'information (TI) du Groupe. La cession de SCI et d'Innovaposte a été conclue le 1er mars et le 15 avril 2024, respectivement. Les renseignements financiers sur la vente d'Innovaposte seront présentés dans le rapport financier du deuxième trimestre.

Ces cessions stratégiques sont un élément clé de la transformation de Postes Canada. L'entreprise transforme son modèle de TI afin de centraliser ses activités et de se concentrer sur son mandat principal d'offrir un service postal moderne à la population canadienne.

Contexte

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada finance ses activités par la vente de ses produits et services et non par l'argent des contribuables.?

1. Tous les pourcentages dans le présent communiqué ont été rajustés pour tenir compte des différences dans le nombre de jours ouvrables et de journées payées et sont calculés en fonction de valeurs arrondies au millier près. Le premier trimestre de 2024 comptait le même nombre de journées payées et un jour ouvrable de moins que pendant la même période de l'année précédente. Des jours ouvrables de moins ont pour effet une baisse des revenus et des volumes. 2. À la clôture du premier trimestre de 2024, le Groupe d'entreprises de Postes Canada était composé du secteur de base de Postes Canada et de ses filiales en propriété non exclusive : Les Investissements Purolator Ltée et Innovapost Inc.?À la suite de la conclusion de la cession d'Innovaposte le 15 avril 2024, le Groupe d'entreprises est composé du secteur Postes Canada et de Purolator.

