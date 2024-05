HCLTech se place à l'avant-garde des services d'ingénierie aux fournisseurs mondiaux de services de communication grâce au rachat d'actifs de Communications Technology Group à Hewlett Packard Enterprise (HPE)





HCLTech (NSE : HCLTECH), une société technologique mondiale de premier plan, annonce aujourd'hui le renforcement de son leadership sur le marché des services de télécommunications avec Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE), qui cède certains actifs de Communications Technology Group (CTG) à HCLTech. En vertu de cet accord, HCLTech acquerra des talents en propriété intellectuelle (PI), ingénierie et R&D et des capacités relationnelles avec les principaux fournisseurs mondiaux de services de communication (CSP).

HCLTech bénéficiera d'un portefeuille d'offres de services comprenant une PI de pointe, des solutions et une intégration de systèmes de soutien aux entreprises (BSS), des applications réseau, de la cloudification des services et de l'intelligence des données. Ces capacités compléteront également les services hautement numérisés existants de HCLTech par l'intelligence artificielle (IA), l'internet des objets (IoT) et des modèles fondés sur les données ; l'amélioration de l'efficience ; une intégration fluide ; et un écosystème de partenaires de bout en bout.

HPE conservera la partie de son ancienne activité CTG axée sur les systèmes de soutien aux opérations (OSS). Le groupe Telco Solutions, qui siège au sein de HPE Aruba Networking, est un leader dans les domaines de l'OSS, de l'orchestration et de l'assurance, ainsi que du SDM 5G public et du réseau 5G privé, et continuera à générer de la valeur pour les clients et partenaires de HPE.

Cette transaction est soumise aux approbations réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée dans six à neuf mois.

« Grâce à cette transaction et à notre partenariat stratégique planifié avec HPE, nous renforçons notre pratique des télécommunications pour faire face à l'expansion rapide et à la transformation du marché mondial des télécommunications », déclare C Vijayakumar, CEO et directeur général, HCLTech. « Avec les nouveaux talents en ingénierie et la propriété intellectuelle de premier plan du groupe CTG de HPE, nous ajoutons des capacités importantes et des relations directes avec les fournisseurs de services de communication mondiaux, dont 20 des 30 premiers, ce qui accélère notre stratégie de croissance dans le secteur mondial des télécommunications. Au fur et à mesure que nous progressons, nous envisageons un partenariat stratégique encore plus large avec HPE, frayant ainsi le chemin à une croissance soutenue grâce à l'innovation, à des propositions intégrées conjointes et à des services de transformation. »

« Chez HPE, nous optimisons et innovons sans relâche pour répondre aux besoins dynamiques de nos clients. HPE est heureux d'avoir identifié HCLTech comme le partenaire idéal pour soutenir la transformation des entreprises mondiales dans les secteurs des télécommunications, des médias et des technologies », déclare Antonio Neri, président et CEO, Hewlett Packard Enterprise. « En rejoignant HCLTech, Communications Technology Group fera partie d'un partenaire solide qui comprend et apprécie l'héritage important de notre activité CTG, sa stratégie et son potentiel pour l'avenir. »

Dans le cadre de cet accord, environ 1 500 employés de CTG ayant une expérience de l'industrie des télécommunications seront transférés à HCLTech dans divers pays, notamment en Espagne, en Italie, en Inde, au Japon et en Chine, pour servir des clients à l'échelle mondiale.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

24 mai 2024 à 10:35

