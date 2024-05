Un nouveau mandat pour Éducation Lanaudière - La ministre Pascale Déry veut plus de diplômés dans Lanaudière





MASCOUCHE, QC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Lors d'un événement régional organisé par le Pôle lanaudois en enseignement supérieur, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, a confirmé avoir confié à Éducation Lanaudière le mandat de rassembler tous les acteurs concernés par la réussite éducative dans la région afin de renforcer l'offre de formation postsecondaire et d'augmenter le taux de diplomation des jeunes lanaudois.

L'organisme aura notamment le mandat de développer des liens étroits avec les entrepreneurs locaux et régionaux, les entreprises privées, les organismes à but non lucratif issus du milieu socio-économique et le Pôle lanaudois en enseignement supérieur dans le but de renforcer la synergie entre les besoins du marché du travail et l'offre de formation. Il veillera également à favoriser le rapprochement entre l'enseignement supérieur et les secteurs primaires et secondaires afin de faciliter les transitions interordres.

Quelques étapes doivent encore être franchies, notamment la mise sur pied d'un comité de gouvernance et la définition exacte des rôles et responsabilités, de la mission et des priorités stratégiques d'Éducation Lanaudière.

Rappelons que ce mandat découle des travaux pilotés par Mme Céline Durand au cours des derniers mois et des nombreuses rencontres effectuées auprès des organismes et acteurs de la région.

Citations :

« Nous avons promis de bonifier l'offre de formation dans la région, de mieux répondre aux besoins de main-d'oeuvre et d'augmenter le taux de diplomation des jeunes lanaudois. Pour y arriver, ça prend un effort collectif. Nous avons une région très mobilisée lorsqu'il est question d'éducation et nous devons solidifier davantage les liens entre nos établissements d'enseignement et les partenaires concernés. Je suis convaincue qu'Éducation Lanaudière saura exercer son rôle de façon agile et innovante, en se consacrant totalement à la réussite des étudiants et aux besoins du milieu socio-économique de la région. Je remercie tous les acteurs régionaux, dont Mme Céline Durand et M. Jean-François Collard, qui ont travaillé à l'aboutissement de ce projet rassembleur. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Voilà une excellente nouvelle pour notre région! Je suis convaincue qu'Éducation Lanaudière amènera des gains concrets et positifs pour l'enseignement supérieur d'ici, pour la réussite et le développement de nos étudiants et pour le milieu socioéconomique de la région de Lanaudière. »

Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La mission renouvelée d'Éducation Lanaudière est la résultante d'une vaste mobilisation du milieu lanaudois, dans une vision qui converge vers la réussite du plus grand nombre d'élèves et d'étudiants. Je suis fier du travail accompli et je suis convaincu que nous arriverons à fédérer les actions de tous les acteurs au profit de la réussite de nos jeunes. »

Jean-François Collard, président d'Éducation Lanaudière

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Enseignement supérieur, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec/

https://twitter.com/Ens_supQC

https://www.linkedin.com/company/77580757/

https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg

https://www.instagram.com/enseignementsup_qc/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

24 mai 2024 à 10:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :