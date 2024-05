La Nation huronne-wendat et Parcs Canada collaborent afin d'offrir une toute nouvelle expérience au lieu historique national Cartier-Brébeuf





QUÉBEC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Rémy Vincent, Grand Chef de la Nation huronne-wendat, avec Joël Lightbound, député de Louis-Hébert, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ont inauguré une toute nouvelle expérience au lieu historique national Cartier-Brébeuf.

Fruit d'un partenariat entre la Nation huronne-wendat et Parcs Canada, ce projet vise à mettre en valeur le thème de la rencontre en bonifiant l'expérience de visite extérieure de ce parc urbain tout en évoquant le point de vue historique et culturel de la Nation huronne-wendat. Pour ce faire, trois nouvelles stations ont été développées et installées aux entrées principales du lieu historique national. Celles-ci évoquent les éléments caractéristiques de la rencontre du deuxième voyage de Jacques Cartier (1535-1536) dans la région de Québec, plus précisément à la confluence des rivières Saint-Charles (Akiawenrahk) et Lairet, avec les « Iroquoiens du Saint-Laurent » que les Wendat considèrent comme leurs ancêtres directs. Cette nouveauté favorise une meilleure compréhension des différents aspects de la rencontre et ultimement de l'histoire du lieu.

Chacune des trois nouvelles stations aborde une facette différente du voyage de Jacques Cartier, soit la notion de rencontre, le choix de l'emplacement et l'importance des échanges et de l'entraide, ainsi que le mode de vie iroquoien et le rapport avec la création selon la perspective wendat. Chacune d'entre elles comporte également un volet plus ludique qui permet de tester les connaissances des visiteurs, soit en replaçant des événements importants dans le bon ordre ou en cherchant des éléments caractéristiques cachés à travers les stations.

Parcs Canada est fier de travailler avec les peuples autochtones afin d'élaborer du matériel et des activités d'interprétation dans les lieux historiques nationaux afin de favoriser une meilleure compréhension des perspectives, des cultures et des traditions des peuples autochtones.

Citations

« Grâce à un heureux travail de collaboration et de concertation entre la Nation huronne-wendat et Parcs Canada, les visiteurs du lieu historique national Cartier-Brébeuf pourront désormais en apprendre plus sur l'histoire de ce site, qui a été le témoin des premières rencontres entre les Autochtones et les Européens. Alors que nos ancêtres occupaient la région depuis des temps immémoriaux, je suis fier que ce projet d'interprétation présente notre perspective de cette importante période de l'histoire. »

Rémy Vincent

Grand Chef de la Nation huronne-wendat

« Avec ce nouveau projet, j'espère que les visiteurs du lieu historique national Cartier-Brébeuf pourront reconnaître et apprécier tout le travail réalisé en collaboration entre la Nation huronne-wendat et Parcs Canada qui fait que, plus que jamais, ce site se veut un lieu de rencontre et de partage. »

Joël Lightbound

Député de Louis-Hébert

« Le programme Récits du Canada permet d'assurer que les lieux administrés par Parcs Canada reflètent l'histoire et les contributions des peuples autochtones, ce qui est essentiel afin de faire avancer la réconciliation. Cette nouvelle expérience au lieu historique national Cartier-Brébeuf permettra justement de mettre en valeur la riche histoire de la Nation huronne-wendat. J'invite toutes et tous à visiter cette exposition afin d'en apprendre davantage sur notre histoire commune. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

Parcs Canada est déterminé à ce que son réseau de lieux patrimoniaux nationaux reconnaisse et honore les contributions historiques et contemporaines des peuples autochtones, leurs histoires et leurs cultures ainsi que leur attachement particulier aux terres et aux eaux ancestrales.

Parcs Canada et les peuples autochtones travaillent ensemble afin d'élaborer du matériel et des activités d'interprétation dans les lieux historiques nationaux, parcs nationaux et aires marines nationales de conservation dans le but de favoriser une meilleure compréhension des perspectives, des cultures et des traditions des peuples autochtones.

Parcs Canada travaille à faire progresser l'appel à l'action no 79 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada qui demande au gouvernement fédéral d'intégrer l'histoire, les valeurs patrimoniales et les pratiques mémorielles autochtones au patrimoine national et de commémorer les contributions des peuples autochtones à l'histoire du Canada .

qui demande au gouvernement fédéral d'intégrer l'histoire, les valeurs patrimoniales et les pratiques mémorielles autochtones au patrimoine national et de commémorer les contributions des peuples autochtones à l'histoire du . Ce travail est également soutenu par la mise en oeuvre du Cadre pour l'histoire et la commémoration de Parcs Canada, qui fournit une orientation stratégique pour partager des histoires plus diversifiées et inclusives aux lieux historiques nationaux, afin de s'assurer que les Canadiens ont l'occasion de comprendre toute l'étendue de l'histoire du Canada .

. Le lieu historique national Cartier-Brébeuf commémore l'hivernage de Jacques Cartier et de ses compagnons en 1535-1536, à proximité du village iroquoien de Stadaconé. Il témoigne aussi de l'établissement, en 1625-1626, de la première résidence des missionnaires jésuites à Québec.

Liens connexes

Parcs Canada

Lieu historique national Cartier-Brébeuf

Nation huronne-wendat

Carte d'entrée Découverte de Parcs Canada

SOURCE Parcs Canada (HQ)

24 mai 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :