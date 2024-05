Évasion du Centre fédéral de formation (sécurité minimale)





LAVAL, QC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le 24 mai 2024, lors du dénombrement vers 22h45, le personnel de l'unité à sécurité minimale du Centre fédéral de formation à Laval, au Québec, a découvert que Yacine Zouaoui manquait à l'appel.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le Service de police de Laval et le la Sûreté du Québec et un mandat d'arrestation a été lancé contre le détenu.

Yacine Zouaoui, âgé de 32 ans, mesure 185 cm (6 pi 1 po) et pèse 84 kg (186 livres). Le détenu a le teint foncé, les yeux bruns et les cheveux bruns. Il a aussi des tatouages visibles dont une larme sous l'oeil gauche ainsi qu'un tatouage de trois points sur sa main gauche.

Le détenu purge actuellement une peine d'une durée indéterminée pour voies de fait causant des lésions corporelles et meurtre au deuxième degré.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Yacine Zouaoui est prié de communiquer avec la Sureté du Québec.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et continuera de travailler en étroite collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec

24 mai 2024 à 09:53

