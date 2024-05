Diane Lemieux est la nouvelle présidente du conseil d'administration de l'UTILE





MONTRÉAL, le 24 mai 2024 /CNW/ - L'UTILE est fière d'annoncer la nomination de Mme Diane Lemieux à titre de présidente de son conseil d'administration. Le conseil d'administration de l'UTILE bénéficiera grandement de la vaste expérience de Mme Lemieux, qui a notamment été députée et ministre, puis présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec de 2012 à 2023. Par le passé, Mme Lemieux a aussi siégé au conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

L'UTILE souhaite aussi la bienvenue au sein de son conseil d'administration à Mme Brigitte Chabarekh, CPA et directrice principale comptabilité et opérations financières chez Desjardins, à M. Jacob Parisée, vice-président entrant de la Fédération étudiante collégiale du Québec, et à M. Cayen Tremblay, membre de l'Association générale étudiante du campus Rimouski de l'UQAR.

Le conseil d'administration renouvelé de l'UTILE aura le mandat de veiller à la bonne gouvernance de l'organisation, qui souhaite mettre en chantier entre 500 à 600 appartements par année à compter de 2024.

C'est avec enthousiasme que j'ai accepté de présider le conseil d'administration de l'UTILE. J'ai été d'abord impressionnée par les valeurs de l'organisation, et surtout par sa capacité à livrer des projets visant à offrir des appartements de qualité à la population étudiante. J'anticipe avec plaisir de découvrir l'originalité de son approche. Je souhaite que mes expériences et mes compétences puissent contribuer à réaliser leurs grandes ambitions.

Diane Lemieux, présidente du conseil d'administration de l'UTILE

Nous sommes ravis d'accueillir Mme Diane Lemieux à titre de présidente de notre conseil d'administration. Son expérience et son leadership ont une valeur inestimable pour la croissance majeure que vit l'UTILE, qui vise à loger 3 000 étudiant?es en 2028.

Laurent Levesque, président-directeur général et co-fondateur de l'UTILE

À propos de l'UTILE :

L'UTILE est une entreprise d'économie sociale qui construit et opère des appartements étudiants à but non lucratif. Le parc immobilier de l'UTILE compte actuellement près de 600 logements dans trois villes étudiantes et travaille au développement de dix autres projets à travers la province.

