Canva inaugure une ère pour les entreprises avec de puissants nouveaux produits destinés au milieu professionnel, lancés à Canva Create

À l'occasion de son premier événement international Canva Create à Los Angeles aujourd'hui, Canva, la seule plateforme de communication visuelle tout-en-un au monde, à renforcé l'attention qu'elle porte aux entreprises, présentant la plus grosse refonte de la plateforme en une décennie conjointement à une gamme de nouveaux produits et services destinés au lieu de travail, prêts à redéfinir la façon de travailler de millions de personnes.

« Nous sommes ravis de lancer une expérience Canva réinventée ainsi qu'une gamme de nouveaux produits pour aider toutes les entreprises dans leurs tâches de design », a déclaré Melanie Perkins, cofondatrice et PDG de Canva. « Alors que la demande de contenus visuels explose, il est plus difficile que jamais de gérer la complexité organisationnelle. Nous avons démocratisé l'écosystème du design au cours de notre première décennie d'existence et avons maintenant hâte d'unifier les écosystèmes fragmentés du design, de l'IA et des outils de workflow pour chaque entreprise au cours de notre deuxième décennie. »

Alors que la communication visuelle devient la norme, le dernier Visual Economy Report de Canva a révélé que 92 % des chefs d'entreprise attendent désormais des employés occupant des postes en dehors du design qu'ils possèdent des compétences de design. Les nouveaux produits de Canva dévoilés sur scène à Canva Create répondent directement à ce besoin en mettant la puissance du design dans les mains des 99 % d'employés sans formation professionnelle en design.?

Aujourd'hui, Canva revendique plus de 185 millions d'utilisateurs actifs mensuels et des revenus annuels de plus de 2,3 milliards de dollars. Un peu plus de 18 mois après le lancement de Visual Suite axée sur le milieu professionnel de Canva, plus de 95 millions de nouveaux utilisateurs ont rejoint la plateforme, un chiffre que n'avait précédemment atteint la société qu'au bout de près de neuf années.

Déjà utilisés par des équipes dans 95 % des sociétés Fortune 500, les derniers ajouts aux solutions de Canva pour le milieu professionnel constituent un grand pas en avant pour la stratégie d'entreprise de la société et consolident son rang de leader de la communication visuelle.

Lancement de Canva Enterprise?

Dans un monde où nous sommes submergés d'informations et de technologies pour l'environnement de travail, la communication visuelle est devenue un élément déterminant pour améliorer l'engagement, gagner en productivité et développer les marques. Canva Enterprise répond à cette demande avec une offre d'abonnement conçue pour les grandes organisations avec des exigences complexes en matière de sécurité, de rapports, d'administration et de gestion de marque.?

Avec Canva Enterprise, les grandes organisations peuvent créer de grandes quantités de contenus visuels et développer la collaboration interne en toute simplicité. Cette offre inclut également des contrôles d'administration et une sécurité plus sophistiqués afin de maintenir la sécurité des actifs et leur cohérence avec la marque. Canva Enterprise propose :

Une croissance évolutive : Augmente les places et offre un stockage dématérialisé évolutif afin de répondre aux besoins des entreprises internationales. Crée de multiples équipes dans une organisation, permettant à chacun d'accéder de manière sécurisée aux contenus dont ils ont besoin.

: Augmente les places et offre un stockage dématérialisé évolutif afin de répondre aux besoins des entreprises internationales. Crée de multiples équipes dans une organisation, permettant à chacun d'accéder de manière sécurisée aux contenus dont ils ont besoin. Une consolidation de la PI, des coûts et des applications : Consolidez les outils de design, de production de contenus, d'IA et de collaboration dans un compte centralisé afin d'étendre l'impact tout en réduisant le coût et la complexité.

: Consolidez les outils de design, de production de contenus, d'IA et de collaboration dans un compte centralisé afin d'étendre l'impact tout en réduisant le coût et la complexité. Des contrôles de marque avancés : Maintenez la cohérence de la marque avec de robustes contrôles pour gérer chaque aspect de votre marque. Gérez l'accès aux éléments et modèles dans la bibliothèque de Canva et contrôlez qui peut partager des contenus avec l'extérieur.

Maintenez la cohérence de la marque avec de robustes contrôles pour gérer chaque aspect de votre marque. Gérez l'accès aux éléments et modèles dans la bibliothèque de Canva et contrôlez qui peut partager des contenus avec l'extérieur. Une sécurité de niveau entreprise : Une sécurité robuste conçue pour protéger les entreprises grâce à des outils comme MFA (authentification multifacteurs), SCIM (système de gestion des identités inter-domaines), SSO (authentification unique) et Canva Shield, une collection avancée d'outils de confiance et de sécurité, incluant une indemnisation pour les contenus générés par l'IA pour les clients éligibles.

« Canva est devenu un outil d'une grande portée chez FedEx. Grâce à l'interface simple de Canva et à sa vaste sélection de modèles et de graphiques, nos équipes sont en mesure de créer rapidement et aisément des visuels accrocheurs qui contribuent à améliorer la qualité et l'efficacité de nos communications visuelles », a déclaré Rebecca Janes, graphiste et stratège en image de marque en lien avec l'environnement chez FedEx.

Une nouvelle IU Canva conçue pour le travail?

Pour la première fois en une décennie, Canva a dévoilé une refonte complète de son expérience produit de base. Conçue pour favoriser la créativité et la productivité au travail, la nouvelle IU accélère les workflows et capte l'attention. Ses caractéristiques remarquables incluent :

Une expérience de l'édition simplifiée : Une nouvelle barre d'outils d'édition contextuelle crée davantage d'espace et améliore l'attention. Des fonctionnalités favorites des fans comme la suppression d'arrière-plan en un clic et les outils d'IA Magic Studio de Canva sont dorénavant mis au premier plan.

Une nouvelle barre d'outils d'édition contextuelle crée davantage d'espace et améliore l'attention. Des fonctionnalités favorites des fans comme la suppression d'arrière-plan en un clic et les outils d'IA Magic Studio de Canva sont dorénavant mis au premier plan. Une toute nouvelle page d'accueil personnalisable : Les espaces de travail sont maintenant personnalisables. Les utilisateurs peuvent mettre en favori les meilleurs designs, dossiers et modèles de marque, les entreprises quant à elles peuvent épingler en haut de page des contenus destinés à toute la société ou à une équipe en particulier. Une puissante interface de recherche avec des filtres avancés permet de consacrer moins de temps aux recherches et davantage de temps à la création.

: Les espaces de travail sont maintenant personnalisables. Les utilisateurs peuvent mettre en favori les meilleurs designs, dossiers et modèles de marque, les entreprises quant à elles peuvent épingler en haut de page des contenus destinés à toute la société ou à une équipe en particulier. Une puissante interface de recherche avec des filtres avancés permet de consacrer moins de temps aux recherches et davantage de temps à la création. Une collaboration plus simple et plus rapide : Grâce à la navigation facilitée, les équipes peuvent travailler sur différents projets, accéder à des actifs et ressources clés et appliquer des directives de marque. Les utilisateurs peuvent filtrer, trier, étendre ou cacher des commentaires pour travailler plus efficacement et collaborer sans difficulté.

Les nouvelles page d'accueil et expérience de l'édition seront disponibles aujourd'hui au premier million d'utilisateurs qui découvrent le portail secret caché dans leur page d'accueil Canva. La disponibilité générale débutera en août.

Des outils sur mesure pour chaque équipe?

Canva a par ailleurs lancé une gamme d'outils sur mesure pour chaque équipe se composant de plusieurs produits, ressources et modèles personnalisés pour les besoins des services Marketing, RH, Ventes et Création.

Cela inclut Canva Work Kits, de nouvelles collections sélectionnées par l'industrie composées de centaines de modèles spécifiques à un métier, des présentations aux documents, conçus pour permettre aux équipes de dimensionner leur production grâce à des outils faciles d'accès. Les Work Kits sont entièrement personnalisables et peuvent, en un seul clic, être griffés en utilisant le Brand Kit de Canva. Les Work Kits initiaux incluent des ressources telles que :

Ressources humaines : Plateformes d'intégration, newsletters d'entreprises et publications de postes

Plateformes d'intégration, newsletters d'entreprises et publications de postes Ventes : Pitch decks, rapports sur les ventes et propositions commerciales

Pitch decks, rapports sur les ventes et propositions commerciales Marketing : Calendriers de contenus de campagne, messages sur les réseaux sociaux et rapports de campagne

Calendriers de contenus de campagne, messages sur les réseaux sociaux et rapports de campagne Création : Briefs créatifs, formulaires de demande de production et modèles de stratégie de marque

Canva a également lancé Canva Courses, une nouvelle offre conçue pour dynamiser l'apprentissage en entreprise. Courses fait évoluer Canva d'une plateforme de design traditionnelle en une plateforme de bout en bout pour la création de contenu, la collaboration et maintenant la consommation également.

Canva Courses permet aux utilisateurs de transformer des designs existants, comme des présentations, des documents et des vidéos, en cours interactifs séquencés. De l'intégration des employés au perfectionnement et au développement professionnels, Courses peut être assigné à des individus dans l'ensemble d'une entreprise, et les progrès accomplis peuvent être gérés depuis un tableau de bord central.

Renforcement des produits d'IA Visual Suite et Magic Studio?

Canva continue d'accélérer sa stratégie en matière d'IA avec l'expansion de Magic Studio, qui a été utilisé plus de 6,5 milliards de fois depuis son lancement en octobre 2023. Les capacités améliorées de Magic Studio incluent :

Magic Media : Des textes aux graphiques : Générez des graphiques, des icônes et des illustrations dans tout un éventail de styles à partir d'un message textuel

: Générez des graphiques, des icônes et des illustrations dans tout un éventail de styles à partir d'un message textuel Magic Design : Générez des présentations avec une qualité trois fois supérieure grâce à la technologie de design améliorée basée sur l'IA

Générez des présentations avec une qualité trois fois supérieure grâce à la technologie de design améliorée basée sur l'IA Redimensionnement et Magic Switch : Convertissez n'importe quel design en tout type de document personnalisé ? entrez un message, ou choisissez à partir de nouvelles options comme un script vidéo, un post LinkedIn ou une esquisse de présentation

Convertissez n'importe quel design en tout type de document personnalisé ? entrez un message, ou choisissez à partir de nouvelles options comme un script vidéo, un post LinkedIn ou une esquisse de présentation Styles et présentations : Appliquez des couleurs et des modèles d'une marque à un design entier d'un seul clic

Appliquez des couleurs et des modèles d'une marque à un design entier d'un seul clic Une édition de photos boostée : Notre éditeur de photos propulsé par l'IA vous donne la possibilité de déplacer, enlever ou éditer sans difficulté n'importe quel objet dans une image ? tout comme si vous éditiez un modèle Canva.

Notre éditeur de photos propulsé par l'IA vous donne la possibilité de déplacer, enlever ou éditer sans difficulté n'importe quel objet dans une image ? tout comme si vous éditiez un modèle Canva. Des améliorations de la vidéo : Propulsé par l'IA, Highlights permet de découper une sélection de séquences accrocheuses dans des vidéos plus longues, tandis que Enhance Voice produit un son clair comme du cristal en réduisant le bruit de fond.

Des produits boostés, conçus pour faciliter le travail?

Canva a également actualisé sa Visual Suite avec plusieurs fonctionnalités très demandées, conçues en pensant aux équipes et aux entreprises :

Éditions suggérées : 375 millions de Canva Docs ont été créés depuis le lancement en 2022. À présent, les utilisateurs vont pouvoir suivre les modifications et collaborer dans le cadre de celles-ci.

375 millions de Canva Docs ont été créés depuis le lancement en 2022. À présent, les utilisateurs vont pouvoir suivre les modifications et collaborer dans le cadre de celles-ci. Applis d'Amazon Ads, Google et Meta : Les applis créées par les plus grandes plateformes publicitaires au monde offrent un retour instantané sur les designs et un accès aisé à des bibliothèques et modèles d'actifs approuvés par chaque plateforme.

Les applis créées par les plus grandes plateformes publicitaires au monde offrent un retour instantané sur les designs et un accès aisé à des bibliothèques et modèles d'actifs approuvés par chaque plateforme. Remplissage automatique des données : Importez des données commerciales dans Canva depuis des sources tierces comme Salesforce et le MLS (Multiple Listing Service) pour remplir automatiquement des designs avec du texte et des images en vue de créer des actifs personnalisés à grande échelle.

Importez des données commerciales dans Canva depuis des sources tierces comme Salesforce et le MLS (Multiple Listing Service) pour remplir automatiquement des designs avec du texte et des images en vue de créer des actifs personnalisés à grande échelle. Bulk Create : Accélérez votre flux de travail marketing en téléchargeant un fichier CSV ou Excel dans Bulk Create, qui vous permet de mettre à jour rapidement des images, du texte et des graphiques dans différents designs.

Élargissement d'Affinity suite à son acquisition par Canva?

La récente acquisition d'Affinity par Canva fait de la plateforme une solution de type « full-stack » pour tous les créateurs, dont les graphistes professionnels, les illustrateurs et les typographes. Affinity lance aujourd'hui la v2.5, une version dotée de nouvelles options d'édition avancées permettant d'améliorer ses performances d'édition professionnelle. Les mises à jour incluent :

Une prise en charge des fontes variables : Ouvre un nouveau monde de possibilités de design typographique

Ouvre un nouveau monde de possibilités de design typographique Un outil pour l'épaisseur de trait : Moyen d'édition du profil de pression de n'importe quelle courbe sur le document

Moyen d'édition du profil de pression de n'importe quelle courbe sur le document Une prise en charge des puces ARM64 : Optimisée pour les derniers PC sous Windows, faisant d'Affinity le premier logiciel de création prenant en charge le code ARM natif de bout en bout

Canva a par ailleurs annoncé aujourd'hui que les enseignants, écoles et organismes sans but lucratif éligibles peuvent s'inscrire sur une liste d'attente afin d'être les premiers à accéder à Affinity gratuitement. Canva propose déjà Canva Pro gratuitement à des écoles et organismes sans but lucratif dans le monde entier, avec plus de 60 millions d'étudiants et enseignants, plus 600 000 organisations caritatives et organismes à but non lucratif enregistrés, qui en bénéficient chaque mois. Il est prévu de distribuer des licences gratuites à ceux qui sont inscrits sur la liste d'attente dans les mois à venir.

À propos de Canva?

Lancée en 2013, Canva est une plateforme en ligne gratuite de communication visuelle et de collaboration dont la mission est de permettre à chacun de créer. Avec une interface utilisateur simple qui utilise le glisser-déposer et une vaste gamme de modèles allant des présentations aux vidéos en passant par les documents, les sites Internet, les infographies pour les réseaux sociaux, les affiches et les vêtements, ainsi qu'une immense bibliothèque de polices, de photos, d'illustrations, de séquences vidéo et de clips audio, n'importe qui peut transformer une idée en quelque chose de beau.

