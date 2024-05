Une mission très productive au Brésil pour la ministre Martine Biron





QUÉBEC, le 24 mai 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, termine sa première mission au Brésil. Ayant débuté à Rio de Janeiro le 20 mai et s'étant conclue à São Paulo, cette mission aura permis de renforcer les relations politiques et économiques du Québec avec ses partenaires brésiliens.

Entente multisectorielle avec l'État de Rio de Janeiro

En présence de Danielle Barros, secrétaire de la Culture et de l'Économie créative, de Nicola Miccione, secrétaire du Conseil exécutif et de Bernardo Rossi, secrétaire à l'Environnement et au Développement durable de l'État de Rio de Janeiro, la ministre a célébré la conclusion d'une entente de coopération entre le Québec et l'État de Rio de Janeiro.

L'entente permettra d'établir un cadre de coopération qui facilitera les échanges de connaissances et de meilleures pratiques entre les deux territoires, et contribuera également à accroître les liens économiques et institutionnels. La relation avec cet État prioritaire, où habitent près de 16 millions de personnes, est l'une des pierres angulaires des liens du Québec avec le Brésil. La protection de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques sont des secteurs de collaboration particulièrement importants entre les deux États.

Rencontre prometteuse avec l'État de São Paulo

Lors de son passage à São Paulo, métropole économique de l'État de São Paulo qui compte 44 millions d'habitants, Martine Biron s'est entretenue avec le secrétaire d'État du Conseil exécutif, Arthur Lima. Ils ont notamment discuté de possibles collaborations dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'électrification des transports afin de donner une impulsion à la transition énergétique au cours des prochaines années. La ministre et le secrétaire d'État ont également soulevé l'importance des partenariats entre les établissements d'enseignement supérieur pour encourager les collaborations en recherche entre le Québec et le Brésil.

Inauguration de l'Espace Québec à l'Université de São Paulo

La ministre a aussi eu l'occasion d'inaugurer l'Espace Québec à l'Université de São Paulo (USP). Il s'agit d'un espace qui sera destiné à faire connaître le Québec et ses attraits à la population étudiante de l'Université de São Paulo, estimée à environ 100 000 étudiantes et étudiants, en plus d'y faire la promotion de la langue française. L'USP est l'une des universités les plus citées en Amérique latine et est également reconnue comme étant l'une des universités où les étudiantes et étudiants sont les mieux préparés et formés pour le marché du travail.

Citation :

« Les relations entre le Québec et le Brésil sont déjà excellentes, et il est important de continuer à les développer et à les consolider. Lors de cette mission, j'ai rencontré plusieurs entreprises québécoises et acteurs clés qui travaillent à accroître des partenariats indispensables avec notre ami d'Amérique latine. Le Brésil est un partenaire essentiel, que ce soit à travers nos relations économiques, politiques et culturelles, ou en matière d'éducation ou de recherche.?»

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Il s'agit d'une première mission ministérielle dans ce pays depuis 2012.

Le gouvernement du Québec a ouvert son bureau à São Paulo en 2008.

Le Brésil est le 2 e partenaire commercial du Québec en Amérique latine et son 9 e partenaire à l'échelle mondiale.

partenaire commercial du Québec en Amérique latine et son 9 partenaire à l'échelle mondiale. Cette mission au Brésil s'est effectuée conformément aux objectifs de la Stratégie territoriale pour l'Amérique latine et les Antilles, lancée par le gouvernement du Québec en février 2022.

