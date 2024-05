Les gouvernement fédéral et de la Nouvelle-Écosse investissent dans le transport en commun rural dans le comté de Queens





LIVERPOOL, NS, le 24 mai 2024 /CNW/ - La société de transport en commun du comté de Queens a élargi son parc de véhicules grâce à un investissement conjoint de 116 293 $ des gouvernements fédéral et provincial.

Elle a fait l'acquisition de deux nouveaux véhicules hybrides afin de fournir des services de transport en commun à la demande pour aider les gens à effectuer leurs déplacements au sein de leur collectivité.

Cet investissement aidera la société de transport en commun du comté de Queens à mieux servir et soutenir les usagers qui dépendent de ses services.

Citations

« Disposer d'un service de transport est un précieux atout pour une collectivité. L'augmentation du nombre de véhicules signifie qu'un plus grand nombre de résidents du comté de Queens seront en mesure de se rendre là où ils doivent aller. Nous serons toujours là pour soutenir les projets qui facilitent la vie des Canadiens. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La mise en place et l'élargissement d'options de transport sûres et fiables sont importants pour moi, car je sais à quel point ils sont essentiels pour les résidents du comté de Queens et les collectivités de toute la province. Chacun mérite de pouvoir se rendre là où il le souhaite. C'est essentiel pour les rendez-vous médicaux, le travail, les loisirs et toutes les activités quotidiennes qui améliorent notre qualité de vie. Je suis fière que nous ayons pu soutenir la société de transport en commun du comté de Queens tandis qu'elle mise sur sa croissance et souhaite offrir ses services à un plus grand nombre de personnes pour leur permettre de gagner en autonomie. »

L'honorable Kim Masland, ministre des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse et députée de Queens

« Le conseil d'administration de la société de transport en commun du comté de Queens a été très heureux de recevoir les subventions combinées. Le gouvernement du Canada a assumé quatre-vingts pour cent des coûts et la province de la Nouvelle-Écosse a assumé les vingt pour cent restants, ce qui a permis à notre groupe d'acheter deux Honda CRV hybrides 2024. Nous avons obtenu ce financement au moment opportun, puisqu'il nous fallait augmenter le nombre de véhicules dans notre parc pour pouvoir répondre à la demande de transport. Nous assurons le transport de tous les citoyens du comté de Queens. »

Alex Doggett, président du conseil d'administration de la société de transport en commun du comté de Queens

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 93 034 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTR), et la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 23 259 $.

Le FSTR aide à soutenir le transport en commun dans les collectivités rurales et éloignées.

Le volet Projets d'immobilisations du FSTR aide à couvrir les coûts d'immobilisations tels que l'achat de véhicules ou de plateformes numériques.

Les demandeurs admissibles ont pu demander des contributions allant jusqu'à 3 millions de dollars pour aider à couvrir les coûts d'immobilisations d'une solution de transport en commun nouvelle ou élargie (p. ex. l'achat de véhicules ou de plateformes numériques), et jusqu'à 5 millions de dollars pour soutenir des solutions de transport en commun à zéro émission (p. ex. l'achat d'un ou de plusieurs véhicules à zéro émission). La période de réception des demandes dans le cadre de ce volet a pris fin le 28 février 2024. Un minimum de 10 % du financement du FSTR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités à travers le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

