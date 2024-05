Commissaire au bien-être et aux droits des enfants - Le Collectif petite enfance encouragé par la fin de l'étude détaillée du projet de loi no 37 en commission parlementaire





MONTRÉAL, le 24 mai 2024 /CNW/ - Les travaux en vue de l'adoption définitive du projet de loi no 37 - Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants - s'étant conclus cette semaine à l'Assemblée nationale, le Collectif petite enfance souhaite saluer l'avancement significatif que représente la fin de l'étude détaillée malgré que le processus législatif ait connu divers rebondissements, notamment en ce qui a trait au droit à l'autodétermination des Premières Nations lorsqu'il est question d'enfance, de jeunesse et de famille. Il est à noter que c'est avec déception que ces dernières soulignent l'absence de réponse adéquate aux besoins qu'elles ont exprimés en amont et en cours d'exercice.

Sans prendre position sur les amendements individuellement proposés, le Collectif petite enfance salue le résultat final découlant de cet exercice démocratique visant à répondre à l'une des recommandations du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Le Collectif tient à souligner le caractère historique d'un tel avancement pour les enfants au Québec et attendra avec impatience la nomination du futur commissaire.

« Nous partageons les ambitions du ministre responsable des Services sociaux. Les tout-petits et leur famille doivent pouvoir compter sur une institution qui veille à leur bien-être et à leurs droits, dans une perspective de prévention. Nous savons que les échanges et présentations faites en commission parlementaire au cours des dernières semaines ont participé à l'amélioration des outils mis à la disposition du futur commissaire dans la réalisation de sa mission. Maintenant, nous avons bon espoir qu'une fois la loi sanctionnée, le processus d'appel de candidatures pourra être lancé rapidement, pour une nomination d'un ou d'une nouvelle commissaire sans délai, » conclut Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance.

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 23 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes oeuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Le Collectif se positionne comme porte-voix des tout-petits du Québec pour faciliter la mise en place de conditions de succès afin d'assurer leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

24 mai 2024 à 09:00

