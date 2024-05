Le ballet Wing Chun captive le plus grand salon culturel de Chine et fait ses débuts en Europe





Le ballet Wing Chun a volé le spectacle lors de la 20e Foire internationale des industries culturelles de Chine (Shenzhen), qui s'est tenue à Shenzhen, en Chine, affirmant sa prééminence dans le paysage culturel et créatif. Cette performance a attiré l'attention de nombreuses délégations internationales, y compris des représentants de l'Artists Trade Union of Russia, de la Chambre de commerce d'Édimbourg et de l'Association commerciale Chine-Espagne, la création d'une nouvelle plateforme engageante pour les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre les communautés chinoises et internationales.

« Je trouve que Wing Chun est une forme d'art vraiment distinctive et remarquable. Son essence m'interpelle profondément, puisant dans la riche tapisserie de la culture et de la philosophie chinoises. Mon appréciation profonde de cette forme d'art améliore ma compréhension des pensées profondes qu'elle transmet », a déclaré un membre du public de Singapour, après avoir assisté à la représentation. Il a ajouté : « Wing Chun intègre de manière transparente la danse, les arts martiaux et les éléments culturels, offrant un point de vue unique sur la culture traditionnelle et les prouesses artistiques contemporaines de la Chine. »

Dans une représentation exquise de la synthèse culturelle, Wing Chun associe parfaitement les traditions orientales au dynamisme de l'art moderne, créant un récit convaincant qui relie les arts martiaux et la danse contemporaine. Depuis sa première en décembre 2022, Wing Chun a honoré les scènes plus de 150 fois, captivant plus de 30 000 spectateurs de diverses régions asiatiques par son attrait oriental distinct.

Au cours de la deuxième moitié de cette année, Wing Chun fera ses débuts sur la scène européenne, en se lançant dans une tournée avec des dates au Royaume-Uni, en France et en Russie. Il s'agit d'une expansion significative de la production, visant à familiariser le public occidental avec les pratiques culturelles traditionnelles chinoises et les arts martiaux, mettant en évidence le charme inimitable de la culture chinoise.

La foire de cette année comprend une extension de la zone d'exposition à 160 000 mètres carrés, répartie dans huit halls du site principal, y compris les halls A et B des industries culturelles, le hall du patrimoine culturel immatériel - art et artisanat, et le hall du commerce culturel international. L'événement a attiré l'attention du monde entier avec des exposants de 60 pays et régions et des visiteurs de 108 pays. Il témoigne de l'attrait et de l'importance de l'événement pour favoriser les liens culturels internationaux.

