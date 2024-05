Pour le patient - Un agent de prévention des complications du virus respiratoire syncytial chez les bébés disponible dès l'automne prochain





QUÉBEC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce qu'un agent de prévention efficace pour protéger les jeunes bébés et les enfants plus vulnérables contre les complications liées au virus respiratoire syncytial (VRS) sera disponible dès l'automne prochain.

Depuis le 23 mai 2024, le nirsévimab (BeyfortusMC) est ainsi inscrit à la Liste de médicaments des établissements de santé et de services sociaux. Le Québec devient la première province à le couvrir gratuitement. Il est administré en une seule dose par injection intramusculaire.

Le nirsévimab est un agent de prévention visant à réduire le risque qu'une infection par le VRS s'aggrave au point d'entraîner l'hospitalisation de l'enfant. Ainsi, il est attendu que cette activité d'immunisation contribue à réduire le nombre de consultations médicales, de visites aux urgences et d'hospitalisations découlant de complications.

Le Québec recevra les premières livraisons du produit d'ici le début de septembre 2024. Son administration s'effectuera gratuitement à compter de l'automne 2024 dans le réseau des établissements de santé et de services sociaux. Elle pourra se faire le plus tôt possible après la naissance du bébé.

Critères d'accès

Les nourrissons qui auront accès au nirsévimab sont :

ceux âgés de moins de 6 mois au début de la première saison du VRS, ou nés pendant celle-ci;





ceux ayant des conditions de santé les exposant à des risques accrus de complications. Les parents sont invités à consulter le professionnel ou la professionnelle de la santé qui assure le suivi de leur enfant afin de déterminer s'il est admissible à recevoir le nirsévimab.

Citation :

«?L'ajout du nirsévimab à la liste des médicaments offerts est une excellente nouvelle pour les familles. Disponible gratuitement dès l'automne prochain, il permettra de mieux protéger les jeunes bébés et de réduire les consultations et les hospitalisations. Bien que très répandu, le VRS peut causer plusieurs complications chez les nourrissons, et particulièrement ceux qui sont plus vulnérables, comme les bébés prématurés ou ceux qui ont des maladies cardiaques ou pulmonaires. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Différentes options seront offertes aux parents qui souhaitent avoir accès au service pour leur nourrisson lorsque le produit sera disponible :

injection suivant la naissance;



offre dans les points de service locaux.





L'infection par le VRS est saisonnière. Le VRS apparaît généralement à l'automne et circule habituellement jusqu'au printemps.





Dans ses formes plus graves, l'infection peut causer une bronchiolite ou une pneumonie et mener à une consultation médicale ou à une hospitalisation, ce qui exerce une pression accrue sur le système de santé.





Développés par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, les critères d'utilisation détaillés du nirsévimab peuvent être consultés à la Liste de médicaments des établissements à l'adresse Internet suivante : https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments-fournis-etablissement.

