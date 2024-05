/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA, DU QUÉBEC, ET LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES FERONT UNE ANNONCE SUR LE LOGEMENT À TROIS-RIVIÈRES/





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 23 mai 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice--Champlain, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, et Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, pour l'annonce

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 23 mai 2024 à 17 h.

Date : 24 mai 2024 Heure : 9 h HE Lieu : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

24 mai 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :