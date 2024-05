LA CHIMISTE CHRISTIANE AYOTTE REÇOIT LE PRIX RENÉ DUSSAULT 2024





MONTRÉAL, le 24 mai 2024 /CNW/ - L'Ordre des chimistes du Québec félicite chaleureusement Mme Christiane Ayotte, chimiste, chercheuse et professeure, qui remporte le Prix René Dussault 2024 remis par le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) en reconnaissance de sa carrière remarquable et de sa contribution exceptionnelle dans la lutte contre le dopage sportif.

Institué en 1990 et autrefois connu sous le nom de « Prix du CIQ », le Prix René Dussault souligne l'engagement extraordinaire d'un professionnel dans l'avancement de sa profession et du système professionnel. C'est devant ses pairs et les représentants des 46 ordres professionnels que Mme Ayotte, une sommité scientifique internationale, a reçu cet honneur, la plus prestigieuse distinction du système professionnel québécois.

Membre de l'Ordre des chimistes du Québec depuis 1980, Mme Ayotte est détentrice d'un doctorat en chimie organique de l'Université de Montréal et une pionnière dans le domaine de la recherche scientifique sur le dopage sportif. Sa carrière exemplaire à la tête du Laboratoire de contrôle du dopage de l'Institut national de la recherche (INRS - Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie) a été marquée par son dévouement à l'intégrité du sport, à la protection des athlètes et à l'avancement des connaissances dans ce domaine. Ses travaux ont eu un impact direct sur la santé et la sécurité des sportifs, contribuant ainsi à préserver l'éthique sportive au Québec et bien au-delà.

En outre, son influence dépasse largement le seul monde sportif. Mme Ayotte a joué un rôle clé dans la sensibilisation du grand public aux enjeux scientifiques et éthiques liés au dopage. Sa capacité à vulgariser des concepts complexes a permis de démystifier ce sujet crucial et d'éduquer la population québécoise sur les risques associés au dopage, mais aussi sur l'importance du respect des règles éthiques dans tous les domaines de la vie. Son soutien actif aux initiatives éducatives et son investissement dans le développement des compétences scientifiques au Québec ont contribué à former une nouvelle génération de scientifiques talentueux. L'ensemble de sa carrière a fait l'objet d'un livre intitulé Incorruptible publié aux éditions Québec Amérique.

Durant sa carrière, Mme Ayotte a acquis une renommée internationale et s'est démarquée comme une référence mondiale dans la lutte contre le dopage sportif. Membre de nombreux comités scientifiques et groupes d'experts auprès de l'Agence mondiale antidopage et du Comité international olympique, ses travaux exemplaires lui ont valu plusieurs prix et honneurs. Notamment, celui de Scientifique de l'année par la Société Radio-Canada (1999), la Médaille d'honneur de l'Association médicale canadienne (2007), le prix Hommage Jacques-Beauchamp (2017) et la Médaille du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (2018). Elle est également récipiendaire de l'Ordre du Canada (2019), pierre angulaire du Régime canadien de distinctions honorifiques, en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles et de sa contribution exemplaire à la société canadienne.

« Mme Christiane Ayotte est une ambassadrice pour la profession et l'ensemble du système professionnel. C'est une grande fierté pour l'Ordre de compter parmi ses membres une professionnelle de sa trempe; une chimiste qui s'est démarquée durant toute sa carrière par son expertise et son engagement inébranlable, autant envers sa profession qu'auprès du public. Mme Ayotte est sans équivoque une pionnière dans son domaine, elle qui a fait preuve d'un leadership remarquable et qui a toujours été guidée par des principes de rigueur et de professionnalisme qui caractérisent le système professionnel. Le Prix René Dussault est un honneur amplement mérité. Notre profession est chanceuse de compter sur une chimiste hors pair comme elle », affirme le président de l'Ordre, M. Michel Alsayegh.

À propos de l'Ordre des chimistes du Québec

L'Ordre des chimistes du Québec compte près de 3?000 membres oeuvrant dans des secteurs aussi variés que la santé, l'environnement, le judiciaire, l'alimentaire ou la recherche. Sa mission est d'assurer la protection du public québécois en matière d'exercice de la chimie, omniprésente dans la vie des Québécois. Fondé en 1926, l'Ordre des chimistes fait partie des premières organisations professionnelles encadrées par l'adoption du Code des professions en 1973.

