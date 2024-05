61e Congrès de l'ERA : Le semaglutide réduit considérablement le risque d'événements majeurs liés aux maladies rénales, les résultats cardiovasculaires et la mortalité chez les patients atteints de diabète de type 2 et de maladies rénales chroniques, selon une étude révolutionnaire





STOCKHOLM, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- Une étude pionnière, présentée aujourd'hui au 61e congrès ERA, a démontré que le semaglutide réduit considérablement le risque d'événements majeurs liés aux maladies rénales et aux résultats cardiovasculaires, et la mortalité toutes causes confondues chez les patients atteints de diabète de type 2 et de maladies rénales chroniques.

L'étude FLOW (Evaluate Renal Function with Semaglutide Once Weekly) est un essai international en double aveugle, randomisé et contrôlé par placebo qui comprend 3 533 patients, avec une période de suivi médiane de 3,4 ans. L'essai a été conçu pour évaluer l'efficacité et l'innocuité du sémglutide, un agoniste des récepteurs sous-cutanés de type glucagon 1 (GLP-1) une fois par semaine, dans la prévention des résultats rénaux majeurs, en particulier l'insuffisance rénale, la perte substantielle de la fonction rénale et les décès dus à des causes rénales ou cardiovasculaires, chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et de maladie rénale chronique. Les patients ont reçu 1,0 mg de sémglutide une fois par semaine ou un placebo.

Les participants qui ont reçu le semaglutide présentaient une réduction de 24 % du risque lié au critère d'évaluation primaire composite, y compris les résultats rénaux et les décès dus à des causes cardiovasculaires et rénales, par rapport à ceux qui ont reçu le placebo. Ce risque de réduction était constant, tant pour les décès liés aux reins qu'aux décès cardiovasculaires.

Les paramètres secondaires ont également montré des améliorations significatives de la sémglutide. La pente totale des eGFR était inférieure de 1,16 ml/min/1,73 m2/an, le risque d'événements cardiovasculaires majeurs a été réduit de 18 % et le risque de mortalité toutes causes confondues a été réduit de 20 %.

Le professeur Vlado Perkovic a déclaré : « L'utilisation du sémglutide chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et de maladies rénales chroniques peut réduire le risque de résultats rénaux majeurs et le risque d'événements cardiovasculaires, de décès cardiovasculaires et de décès toutes causes confondues. Ces avantages signifient un impact clinique profond qui sauve des reins, des coeurs et des vies, pour les patients atteints de diabète de type 2 et de maladies rénales chroniques. En outre, les résultats rassurants en matière de sécurité confirment la forte valeur potentielle du sémglutide dans cette population."

Les maladies rénales chroniques touchent plus de 800 millions de personnes dans le monde et sont particulièrement répandues chez les personnes atteintes de diabète de type 2. La maladie rénale chronique pose un risque important d'insuffisance rénale, d'événements cardiovasculaires et de décès, ce qui souligne le besoin critique de mener des recherches sur sa prévention et son traitement.

L'essai FLOW a été supervisé par un comité directeur dirigé par des universitaires, en partenariat avec le sponsor de l'étude, Novo Nordisk, qui a également géré les opérations d'essai. L'étude est publiée aujourd'hui dans le New England Journal of Medicine et présentée au 61e congrès de l'ERA à Stockholm, en Suède.

24 mai 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :