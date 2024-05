Hytera illumine le Burj Khalifa pour célébrer le 10e anniversaire de sa filiale aux Émirats Arabes Unis





Hytera, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de solutions de communication professionnelles, a célébré le 10e anniversaire de sa filiale aux Émirats Arabes Unis avec un impressionnant spectacle de lumières au Burj Khalifa lors de son sommet des partenaires de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) à Dubaï le 16 mai.

Au cours de la dernière décennie, Hytera a joué un rôle de premier plan dans la promotion de la transformation numérique dans divers segments verticaux au Moyen-Orient avec sa filiale des EAU en tant que locomotive régionale, révolutionnant les systèmes de communication de sécurité publique tout en améliorant la sécurité des opérations et l'efficacité des secteurs des services publics, des transports et de l'énergie avec des technologies de pointe en matière de communications critiques, de Centre de Commande, de caméra corporelle (BWC) et de gestion numérique des preuves (DEM), etc.

Ayant joué un rôle central dans la refonte de l'écosystème des communications de la radio mobile professionnelle (PMR) pendant dix années consécutives, Hytera UAE a accueilli les parties prenantes de l'industrie, les partenaires et les invités à se joindre au Hytera Global Partner Summit (HGPS)-MEA à l'Atlantis The Palm. En plus de célébrer des partenariats, des projets et des accomplissements clés depuis 2014, l'occasion a été marquée par le spectacle de la marque Hytera présenté sur l'emblématique écran LED du Burj Khalifa, symbolisant une décennie de partenariat local, de progrès et d'innovations dans l'ensemble de la région MEA.

Stanley Song, vice-président d'Hytera et directeur d'Hytera UAE, déclare : « Le 10e anniversaire de notre bureau aux ÉAU marque non seulement une étape importante, mais souligne également notre engagement durable à stimuler l'innovation et à favoriser les partenariats dans toute la région. Dès le début, l'établissement des activités d'Hytera sur les marchés du Moyen-Orient a été poursuivi avec une vision ambitieuse pour répondre à l'évolution rapide des besoins de communication dans les secteurs clés. À l'heure actuelle, nous ne pourrions être plus fiers de la manière dont nous avons travaillé aux côtés de notre écosystème de partenaires pour générer une valeur tangible et pérenne pour la région, grâce à un engagement unifié en faveur de l'innovation. »

Grâce à une série de partenariats stratégiques et de solutions innovantes, Hytera a atteint une pénétration de marché significative au cours de la dernière décennie, fournissant environ 50 % des appareils de communication tels que les radios bidirectionnelles, les radios LTE et PMR bimodes et les smartphones renforcés utilisés par les agences de sécurité publique de la région. La société a également établi une présence dominante dans des secteurs tels que l'énergie (70 %) et le transport en commun (50 %). Hytera a joué un rôle central dans l'amélioration des normes de sécurité et de connectivité avec sa série de radios à l'épreuve des explosions intrinsèquement sûres (IS) dans des environnements de travail à haut risque tels que le sauvetage en cas d'incendie, le pétrole et le gaz, la raffinerie, la chimie et l'exploitation minière.

Ces dernières années, l'entreprise s'est lancée dans un ensemble de nouveaux projets, notamment l'établissement d'un centre de test de formation et de formation en usine à Dubaï (2022) et de la signature d'un protocole d'accord avec le fournisseur de services omanais Omantel (2023).

Commentant les aspirations futures d'Hytera au Moyen-Orient, Stanley ajoute : « Nous restons fermement déterminés à fournir à nos partenaires régionaux les dernières solutions de communication de pointe qui renforcent les organisations et améliorent encore la sécurité et l'efficacité dans tous les secteurs. Le Moyen-Orient montre l'exemple en ce qui concerne l'adoption de la transformation numérique et, avec de nombreuses autres opportunités à l'horizon, nous sommes résolument tournés vers les dix prochaines années et au-delà. »

Créé à Shenzhen, en Chine, en 1993, Hytera a élaboré une feuille de route différenciée pour fournir des solutions qui réimaginent la connectivité et la collaboration en matière de sécurité publique. Développées grâce à des pratiques innovantes et à des processus d'ingénierie méticuleux, les solutions du portefeuille d'Hytera incarnent l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions de communication de pointe adaptées aux industries du Moyen-Orient et du monde entier.

