Avis aux médias - Les ministres Pascale St-Onge, Pablo Rodriguez, Mathieu Lacombe et Martine Biron prendront la parole durant une activité présentée par la Coalition pour la diversité des expressions culturelles

Le Canada et le gouvernement du Québec coorganisent la première rencontre du Groupe de réflexion de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique, du 28 au 30 mai. La Coalition pour la diversité des expressions culturelles profite de cette tribune pour rassembler les professionnel(le)s du milieu culturel canadien en amont de cette rencontre internationale.

QUÉBEC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Ernesto Ottone R., sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO; Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien; Pablo Rodriguez, ministre des Transports du Canada et lieutenant du Québec; Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du Québec, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais; ainsi que Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine du Québec; prendront la parole durant une journée de conférences présentée par la Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC), avec la collaboration de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle.

Cette journée, qui aura lieu le 27 mai 2024, se déroulera sous le thème Faire rayonner nos cultures à l'ère numérique - Échanges entre professionnel(le)s des milieux culturels d'ici et d'ailleurs.

Les ministres seront disponibles pour rencontrer les médias après les allocutions officielles de la cérémonie d'ouverture. Les médias sont invités à couvrir la journée de conférences.

Les coprésidents de la CDEC, Hélène Messier et Bill Skolnik, seront disponibles pour accorder des entrevues.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le lundi 27 mai 2024

HEURE :

9 h - Mots de bienvenue et discours officiels

LIEU :

Les journalistes qui souhaitent assister à cette journée sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 8 h, le 27 mai 2024. Des renseignements sur la façon d'y assister seront fournis par la suite.

