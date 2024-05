KPS CAPITAL PARTNERS ACQUIERT LA PARTICIPATION DE TATE & LYLE DANS PRIMIENT





NEW YORK, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d'achat définitif avec Tate & Lyle PLC (LSE: TATE. L, « Tate & Lyle ») pour acquérir la participation restante de Tate & Lyle de 49,7 % dans Primary Products Investments LLC (« Primient » ou la « Société ») pour 350 millions de dollars. La finalisation de la transaction est prévue pour la fin du mois de juillet 2024, sous réserve des conditions et approbations de clôture habituelles.

Primient est un producteur de premier plan d'ingrédients alimentaires et industriels fabriqués à partir de ressources végétales renouvelables. Fondée en 1906 sous le nom d'A.E. Staley Manufacturing Co., Primient fabrique depuis plus de 100 ans des produits dérivés du maïs aux États-Unis. La société fabrique des produits dérivés du maïs qui sont utilisés dans une grande variété d'applications, notamment les boissons gazeuses, les produits de confiserie, les applications d'emballage et l'alimentation animale pour certaines des marques d'aliments et de boissons les plus connues au monde. Primient emploie environ 1 800 personnes sur six sites de production aux États-Unis et au Brésil.

En avril 2022, KPS a acquis une participation majoritaire dans Primient, la division des produits primaires de Tate & Lyle en Amérique du Nord et en Amérique latine. Dans le cadre de cette transaction, Primient et Tate & Lyle ont conclu des accords à long terme visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement des activités conservées par Primient et Tate & Lyle.

Michael Psaros, cofondateur et coassocié directeur de KPS, a déclaré : « Les performances de Primient ont dépassé nos attentes, et ce deuxième investissement représente l'engagement continu de KPS envers Primient, ses clients et ses employés. Sous notre direction, Primient continuera à moderniser ses opérations, en soutenant les initiatives de croissance et les pratiques de développement durable à la pointe de l'industrie. Nous avons l'intention de réaliser d'autres investissements stratégiques pour renforcer le rôle de Primient au sein de l'industrie du broyage humide du maïs et de la bioéconomie au sens large. »

Jim Stutelberg, président-directeur général de Primient, a déclaré : « Nous sommes ravis de l'avenir de Primient et de renforcer notre partenariat avec KPS. « Depuis l'acquisition de Primient par KPS, je suis incroyablement fier des progrès considérables que nous avons accomplis dans la réalisation de nos priorités, à savoir fournir des produits et des services de haute qualité à nos clients et créer un lieu de travail plus sûr pour nos employés. Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec KPS pour développer et mettre en oeuvre notre stratégie de modernisation et de croissance afin de permettre à Primient de répondre aux besoins des clients aujourd'hui et à l'avenir. Grâce à un soutien solide de KPS, nous réaliserons plus de 700 millions de dollars d'investissements en capital au cours des cinq prochaines années afin d'assurer la production la plus fiable et de la plus haute qualité du secteur pour les décennies à venir. Nous pensons que l'ampleur des investissements prévus est inégalée dans notre secteur et qu'elle permettra à Primient de saisir de nouvelles opportunités pour servir la bioéconomie. Outre ces investissements, Primient continue de se démarquer dans l'industrie du broyage humide du maïs en étant le seul broyeur humide de maïs à avoir complètement abandonné le charbon, en ayant fait passer toutes ses installations à des sources d'énergie plus durables et en permettant à Primient d'atteindre ses ambitieux engagements en matière de développement durable. »

KPS prévoit de financer l'investissement par une combinaison de capitaux propres et de financement par emprunt. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agit à titre de conseiller juridique auprès de KPS et de ses sociétés affiliées. Evercore agit à titre de conseiller financier exclusif auprès de KPS. Le financement par emprunt de l'investissement de KPS est dirigé par Barclays.

À propos de Primient

À propos de Tate & Lyle PLC

Tate & Lyle PLC est un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'ingrédients pour des aliments et des boissons plus sains. Tate & Lyle fait preuve d'innovation depuis plus de 160 ans dans le domaine des ingrédients, et collabore avec ses clients pour offrir aux consommateurs des produits nutritifs plus sains et plus savoureux. Grâce à son expertise dans les domaines de l'édulcoration, de l'enrichissement et de la texture, Tate & Lyle développe des solutions d'ingrédients qui favorisent une utilisation réduite de sucres, de calories et de graisses dans les produits en y ajoutant des fibres et des protéines. L'entreprise contrôle la texture et assure la stabilité pour des catégories de produits incluant les boissons, les produits laitiers, les produits de boulangerie-pâtisserie, les soupes, les sauces et les vinaigrettes. L'objectif de Tate & Lyle est de transformer les vies grâce à la science de l'alimentation, et ce en faisant la promotion d'un mode de vie sain et en bâtissant des collectivités prospères et soucieuses de l'environnement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tateandlyle.com .

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire d'une famille de fonds d'investissement dont l'actif sous gestion s'élevait à environ 21,4 milliards de dollars (au 31 décembre 2023). Depuis plus de 30 ans, les partenaires de KPS se sont consacrés entièrement à la réalisation d'une plus-value significative du capital en effectuant des investissements majoritaires de capital dans des entreprises manufacturières et industrielles au sein de divers secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS génèrent actuellement des revenus annuels globaux d'environ 20,3 milliards de dollars, exploitent 222 installations de fabrication dans 26 pays et comptent environ 48 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale (au 31 décembre 2023). Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste des sociétés de son portefeuille sur le site www.kpsfund.com .

